Za ova tri znaka kreće srećni period od 15. marta

Ponekad se čini da univerzum koči, stvari se zapletu, poruke ne prolaze, a odluke izgledaju obavijene maglom koju je teško probiti. To je slučaj sa mnogim horoskopskim znacima posljednjih mjeseci - otkako je Jupiter, planeta ekspanzije, sreće i velikih pobjeda, krenuo retrogradno u novembru 2025. Ali život ne staje, energija se kreće ka unutra.

Ove nedjelje univerzum mijenja tempo. Jupiter nastavlja direktan put, i sa ovim astralnim kretanjem otvaraju se kapije optimizma, rasta i finansijskih mogućnosti. Planovi osmišljeni u tišini mogu početi da dobijaju oblik. Samo, postoji suptilna sjenka u kosmičkom pejzažu - Merkur ostaje retrogradan još dvije nedjelje. Zbunjenost, pogrešno protumačene poruke ili neočekivani ponovni susreti sa ljudima iz prošlosti su dio ovog ciklusa. Vrijeme je za preispitivanje, a ne za žurbu. Za 3 znaka, pritisak počinje da jenjava. Poslije ove nedjelje, stvari postaju primjetno jednostavnije, a put ponovo djeluje slobodno.

Strijelac

Za Strijelca, početak nedjelje može donijeti tenzije vezane za komunikaciju. Uticaj Mjeseca u sukobu sa Marsom i Merkurom, zajedno sa retrogradnim Merkurom, može generisati nesporazume ili sporove podstaknute ponosom, posebno u važnim vezama ili u profesionalnoj oblasti. Strijelac ima tendenciju da stvari naziva pravim imenom, bez filtera. Međutim, ovog puta zvijezde traže oprez. Ne treba svaku misao odmah izgovoriti, a neke riječi mogu zapaliti nepotrebne sukobe.

Važno je obratiti pažnju na to kako se ideje formulišu, posebno u razgovorima vezanim za posao. Ukoliko dođe do zabune, bolje je tražiti pojašnjenje nego donositi zaključke. Kako se nedjelja bliži kraju, konjunkcija Merkura i Marsa može pojačati tenzije. Ponos – Strijelčev ili tuđi – može postati privremena prepreka. Međutim, ovaj period je samo prolazna faza. Poslije ove nedjelje, energija će se razbistriti. Put postaje lakši, a stvari koje su izgledale komplikovano počinju da se rješavaju gotovo same od sebe.

Jarac

Za Jarca, izazovi ovog perioda su uglavnom vezani za komunikaciju i unutrašnji otpor promenama, posebno u oblasti ravnoteže između ličnog života i karijere. Retrogradni Merkur prelazi kuću komunikacije, a ove nedjelje ga prate Sunce i Mars. Ova kombinacija donosi intenzivnu, ponekad napetu energiju, koja može generisati žestoke diskusije ili frustracije. Može doći do kašnjenja, nesporazuma ili situacija u kojima se poruke pogrešno protumače. U takvim trenucima, jedino rješenje je smireno razjasniti važne stvari i prihvatiti da zastoji ponekad donose neizbježna usporavanja. Kašnjenja ne znače neuspjeh. Ona su često način na koji univerzum koriguje pravac.

Saturn i Neptun su u kući porodice i opterećuju kuću karijere, što može dovesti do potrebe za postavljanjem novih granica. Neke stare dinamike mogu se vratiti na scenu, zahtijevajući zrelo rješenje. Jarac treba da ostane otvoren za dijalog i da ne izbjegava teške razgovore. Jasnoća i transparentnost postaju neophodni. Nakon ove nedjelje, pritisak počinje da popušta. Strpljenjem i malim koracima, stvari se smiruju u stabilniji ritam i pravac postaje jasniji.

Ribe

Za Ribe, ovaj period može djelovati čudno, gotovo nestvarno. Retrogradni Merkur u prvoj kući identiteta može stvoriti osjećaj da um radi drugačijim tempom, a pravac budućnosti djeluje nejasno. Ribe ne podnose neizvjesnost. Potrebni su im smisao, snovi i pravac. Međutim, ovih dana magla kao da prekriva put. Retrogradni Merkur je vrijeme za razmišljanje. Nije vrijeme za velike početke ili definitivne odluke. Sunce u prvoj kući stavlja u centar pažnje lični identitet, a Mars u istom području može donijeti iritaciju ili nestrpljenje, posebno pred kraj nedjelje. Želja za djelovanjem je tu, ali kontekst još nije jasan.

Najmudrije za Ribe je da uspore i fokusiraju se na svakodnevne aktivnosti. Jednostavan spisak zadataka, završenih korak po korak, može donijeti stabilnost. Ako se javi unutrašnji nemir, šetnja ili fizički pokret mogu vratiti ravnotežu. Ovaj period je dio većeg ciklusa. Nakon što se nedjelja završi, energija postaje jasnija i stvari počinju da teku mnogo lakše. Ponekad nas univerzum usporava samo da bi vas pripremio za sljedeći korak, prenosi Sensa.