Satima čekamo, a imamo novi prelaz: Ljudi ogorčeni zbog gužve u Gradišci

10.05.2026 18:52

ГП Градишка
Granica u Gradišci, gdje se satima, na vrelini, danas čeka na prelazak iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku, više podsjeća na svojevrsnu okupacionu zonu, nego međunarodni prelaz.

Tako ovu situaciju komentarišu putnici iz mnogih krajeva BiH koji putuju u Sloveniju, Austriju, Njemačku, Hrvatsku...

Putnička vozila, pokušavaju u nekoliko kolona stići do granice.

"Izgubili smo osjećaj za bilo šta. Umorni smo i razočarani",

"Satima čekamo u koloni, koja se sporo pomjera. Most je pun vozila, procedure na granici u Hrvatskoj su spore a prelaz u Gradišci nefunkcionalan",

"Saznanje da postoji uređen granični prelaz i da se ne koristi, porazno je za nas. To je sramota“, istakli su sagovornici "Nezavisnih novina“.

Jedan čovjek sve blokira

Podsjećamo, jedan čovjek već mjesecima otvara novi granični prelaz u Gradišci koji bi umnogome rasteretio promet putnika i vozila.

Zijad Krnjić, član Upravnog odbora UIO BiH čak pet puta spriječio je da budu usvojene izmjene Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u UIO.

Formiran predmet protiv Krnjića

Tužilaštvo BiH formiralo je predmet protiv člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Zijada Krnjića, nakon krivične prijave Privredne komore Republike Srpske, zbog sumnje da je blokirano usvajanje akata za rad novog graničnog prelaza Gradiška.

"Zaprimljena je prijava u skladu sa standardnom procedurom, formiran je predmet i dat u rad postupajućem tužiocu radi provjere osnovanosti navoda iz prijave", saopšteno je iz Tužilaštva BiH.

Privredna komora Republike Srpske podnijela je krivičnu prijavu zbog sumnje da je Krnjić, kao član Upravnog odbora UIO BiH, kroz glasanje protiv izmjena i dopuna Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, blokirao neophodne procedure za puštanje u rad novog graničnog prelaza na mostu u Gradišci.

U prijavi se tereti za zloupotrebu položaja ili ovlašćenja i nesavjestan rad u službi, uz tvrdnju da je sporno postupanje trajalo od decembra, čime je, kako se navodi, blokiran projekat od značaja za privredu.

Iz Privredne komore Republike Srpske ranije su istakli da iz ranijih javnih istupa proizilazi da je Krnjić bio svjestan mogućih posljedica, ali da je ipak nastavio sa istim stavom u odlučivanju.

