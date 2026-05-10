Падавине су стигле у Бањалуку - шта каже метео радар када ће проћи

Аутор:

Стеван Лулић
10.05.2026 18:16

Коментари:

7
Метео радар
Фото: Screenshot

У послијеподневним сатима у највећи град Републике Српске Бањалуку стигло је нешто слабије невријеме, праћено вјетром и кишом.

Падавине за сада нису обилније, али су створиле спарину у Бањалуци јер је вријеме било топлије до почетка кише.

Шта каже метео радар?

Судећи према онлајн метео радару кишни облаци се неће дуго задржати.

Како је приказано на мапи, невријеме ће проћи прије 20 часова и премјестиће се према истоку.

Уживо кретање облака можете пратити на ОВОМ ЛИНКУ.

Прогноза за наредне дане

Метеоролози су за понедјељак, 11. мај најавили топло и спарно вријеме уз слаб до умјерен јужни и југозападни вјетар.

У току понед‌јељка локално могући јаки удари југа. Дневна температура од 19 до 25, локално на сјеверу и сјевероистоку Босне до 28 степени. Релативно топло и током ноћи.

У уторак значајнија промјена времена продором хладног фронта са сјевера, који ће се релативно брзо премјештати преко нас, доносећи широм земље пролазно јачу кишу и пљускове са грмљавином уз осјетнији пад температуре. Понегд‌је и невријеме.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

