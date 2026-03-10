Novi detalji tragedije kod Laktaša: Poznata imena oca i sina, svemu prethodila svađa?

Tijela oca i sina, Nenada i Ljubiše Račića pronađena su u utorak, 10. marta, u garaži porodične kuće u mjestu Šušnjari kod Laktaša, saznaje ATV.

Kako saznajemo, sumnja se da je riječ o ubistvu i samoubistvu, ali još uvijek nije poznato ko je pucao.

ATV takođe saznaje da su otac i sin u trenutku tragedije bili sami kod kuće, dok je majka bila na poslu.

Prema riječima komšija, niko nije vidio šta se tačno desilo, a za ATV su ispričali da su Nenad i Ljubiša navodno jutros nešto radili oko kuće, jer su čuli lupanje poput udaraca o lim. Niko ne zna šta je motiv tragedije, a nezvanično saznajemo da je između oca i sina bilo određenih razmirica i sumnja se da je svemu prethodila svađa.

Komšije su istakle da ranije u ovoj porodici nije bilo problema i posebno naglasile da su Ljubiša i Nenad bili dobri ljudi.

Kako su nam rekli, Ljubiša je povremeno radio u Sloveniji.

Tužilaštvo: Pronađen pištolj, izuzeta parafinska rukavica

Okružno javno Tužilaštvo (OJT) Banjaluka, uz navođenje inicijala, potvrdilo je pisanja ATV-a da su dva tijela pronađena u Šušnjarima kod Laktaša.

"U garaži porodične kuće u Šušnjarima, grad Laktaši, dana 10.03.2026.godine, pronađena su dva beživotna tijela lica N.R. rođen 1975. godine i Lj.R. rođen 1998.godine iz Šušnjara. Pronalazak beživotnih tijela prijavljen je Policijskoj stanici Laktaši oko 12,00 časova", navode iz OJT Banjaluka.

Dodali su da je tokom uviđaja na mjestu tragedije pronađen pištolj.

"Uviđaj na licu mjesta obavio je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, zajedno sa policijskim službenicima PU Banjaluka", dodaju u Tužilaštvu.

Takođe, tužilac je naložio da se izvrši obdukcija radi utvrđivanja tačnog vremena i uzroka smrti koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske.

"Tokom vršenja uviđaja izuzete su parafinske rukavice za potrebe vještačenja na prisustvo barutnih čestica, a tužilac je naložio i preduzimanje drugih potrebnih radnji i mjera na utvrđivanju okolnosti događaja", zaključuje banjalučko Tužilaštvo.