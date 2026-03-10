Logo
Large banner

Novi detalji tragedije kod Laktaša: Poznata imena oca i sina, svemu prethodila svađa?

Autor:

Ognjen Matavulj

10.03.2026

15:48

Komentari:

0
Нови детаљи трагедије код Лакташа: Позната имена оца и сина, свему претходила свађа?
Foto: ATV

Tijela oca i sina, Nenada i Ljubiše Račića pronađena su u utorak, 10. marta, u garaži porodične kuće u mjestu Šušnjari kod Laktaša, saznaje ATV.

Kako saznajemo, sumnja se da je riječ o ubistvu i samoubistvu, ali još uvijek nije poznato ko je pucao.

ATV takođe saznaje da su otac i sin u trenutku tragedije bili sami kod kuće, dok je majka bila na poslu.

Prema riječima komšija, niko nije vidio šta se tačno desilo, a za ATV su ispričali da su Nenad i Ljubiša navodno jutros nešto radili oko kuće, jer su čuli lupanje poput udaraca o lim. Niko ne zna šta je motiv tragedije, a nezvanično saznajemo da je između oca i sina bilo određenih razmirica i sumnja se da je svemu prethodila svađa.

Пронађена тијела оца и сина у Шушњарима

Hronika

OJT o hororu kod Laktaša: Evo šta je pronađeno na mjestu događaja

Komšije su istakle da ranije u ovoj porodici nije bilo problema i posebno naglasile da su Ljubiša i Nenad bili dobri ljudi.

Kako su nam rekli, Ljubiša je povremeno radio u Sloveniji.

Tužilaštvo: Pronađen pištolj, izuzeta parafinska rukavica

Okružno javno Tužilaštvo (OJT) Banjaluka, uz navođenje inicijala, potvrdilo je pisanja ATV-a da su dva tijela pronađena u Šušnjarima kod Laktaša.

"U garaži porodične kuće u Šušnjarima, grad Laktaši, dana 10.03.2026.godine, pronađena su dva beživotna tijela lica N.R. rođen 1975. godine i Lj.R. rođen 1998.godine iz Šušnjara. Pronalazak beživotnih tijela prijavljen je Policijskoj stanici Laktaši oko 12,00 časova", navode iz OJT Banjaluka.

Dodali su da je tokom uviđaja na mjestu tragedije pronađen pištolj.

Возило Градског гробља

Hronika

Horor kod Laktaša: Poznat identitet oca i sina koji su pronađeni mrtvi

"Uviđaj na licu mjesta obavio je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, zajedno sa policijskim službenicima PU Banjaluka", dodaju u Tužilaštvu.

Takođe, tužilac je naložio da se izvrši obdukcija radi utvrđivanja tačnog vremena i uzroka smrti koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske.

"Tokom vršenja uviđaja izuzete su parafinske rukavice za potrebe vještačenja na prisustvo barutnih čestica, a tužilac je naložio i preduzimanje drugih potrebnih radnji i mjera na utvrđivanju okolnosti događaja", zaključuje banjalučko Tužilaštvo.

Лакташи отац син убиство и самоубиство

Hronika

Užas u Laktašima: U autu nađena tijela oca i sina!

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Ubistvo

Samoubistvo

Laktaši

Policija

Ubistvo samoubistvo Laktaši

Šušnjari tijela oca i sina

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Пронађена тијела оца и сина у Шушњарима

Hronika

OJT o hororu kod Laktaša: Evo šta je pronađeno na mjestu događaja

2 h

0
Ужас у Србији: Преминуо ученик, позлило му на тренингу

Hronika

Užas u Srbiji: Preminuo učenik, pozlilo mu na treningu

2 h

0
Хорор код Лакташа: Познат идентитет оца и сина који су пронађени мртви

Hronika

Horor kod Laktaša: Poznat identitet oca i sina koji su pronađeni mrtvi

2 h

0
Ужас у Лакташима: У ауту нађена тијела оца и сина!

Hronika

Užas u Laktašima: U autu nađena tijela oca i sina!

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

37

Stravična ispovijest djeda otetog tinejdžera: Prijetili da će mu tijelo pojesti crvi

17

29

Srbi na KiM zabrinuti: Novi zakon ugrožava i pravo na liječenje

17

28

Ove cipele će biti neizostavni komad obuće tokom proljeća

17

20

Ljudi rođeni u ova dva znaka najteže podnose kritiku

17

13

Teška nesreća u BiH: Poginuo pješak

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner