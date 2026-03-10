Muškarac htio da izađe iz lifta, pa jedva preživio (VIDEO)

Stanovnik jedne stambene zgrade u indijskom gradu Valsad doživio je dramatičan trenutak kada je za dlaku izbjegao tešku nesreću dok se vozio liftom.

Jeziv trenutak je zabilježila nadzorna kamera u liftu, a snimak prikazuje koliko je malo falilo da se incident završi mnogo ozbiljnije. Nesreća se dogodila u zgradi Sabarmati.

Svijet Prijeti crna kiša natopljena naftom: SZO izdala hitno upozorenje građanima

Na snimku sa nadzorne kamere vidi se kako lift iznenada počinje da se kreće nagore velikom brzinom, iako su vrata i dalje bila otvorena. Upravo u tom trenutku muškarac je već pokušavao da izađe iz kabine.

Zadobio tešku povredu glave

Riječ je o Vatsalu Pančalu, stanaru devetog sprata, koji se liftom spuštao do prizemlja. Kada su se vrata otvorila i on zakoračio jednom nogom napolje, kabina je iznenada krenula nagore, stvarajući opasan razmak između sprata i lifta.

Pančal je u posljednjem trenutku uspio da povuče nogu i izvuče se iz kabine, čime je izbjegao da ostane zaglavljen ili da bude ozbiljno povrijeđen. Ipak, tokom incidenta zadobio je lakšu povredu glave, nakon što je udario u gornji dio ulaza u okno lifta, ali je ubrzo proglašen van životne opasnosti.

Savjeti Stručnjaci savjetuju: Danas u 17:55 navucite zavjese i spustite roletne

Kvar u pogonskom sistemu

Nakon incidenta odmah su pozvani tehničari koji su izvršili pregled lifta. Preliminarni nalazi ukazali su na kvar u pogonskom sistemu, zbog kojeg je lift mogao da se pokrene čak i dok su vrata bila otvorena. Lift je nakon događaja isključen iz upotrebe.

Nadležni su pokrenuli dodatne provjere svih liftova u kompleksu Sardar Heights, koji ukupno ima 36 liftova. Instalirani su 2016. godine, dok su stanari počeli da se useljavaju u stanove 2019. godine, saopštili su predstavnici stanarskog udruženja.

Svijet Učenica izbodena na autobuskoj stanici: Ljekari se bore za njen život

Ogroman kompleks zgrada

Ovaj stambeni kompleks sastoji se od 18 zgrada, a svaka od njih ima po jedan veći i jedan putnički lift. U pitanju je kompleks sa 14 spratova, koji uključuje pet kula sa po 59 stanova i još 13 kula sa po 119 stanova.

– Detaljan pregled i popravka svih liftova biće sprovedeni u narednim danima. Tim tehničara uskoro počinje rad – rekao je jedan od predstavnika uprave kompleksa, prenosi Blic.