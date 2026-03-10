Jakov Jozinović donio odluku o koncertu u Spensu u Novom Sadu

Pjevač Jakov Jozinović konačno se oglasio na temu o kojoj region bruji već danima i otkrio da će održati koncert u Spensu u Novom Sadu, zakazan za 14. mart.

"Dobri ljudi, hvala vam što ste uz mene. Svoj dar prenosim glasom i zato je moja turneja veliko hvala svima koji dolazite. Nastavljamo širiti ljubav i glazbu već ovog vikenda u Novom Sadu", poručio je mladi hrvatski pjevač.

Odluka stiže nakon odustajanja Tonija Cetinskog

Ova odluka dolazi nakon što je ranije njegov stariji kolega Toni Cetinski odlučio da ne nastupi u Spensu.

Cetinski je zaprepastio publiku odlukom da otkaže svoj koncert, zakazan za 8. mart 2026, u Novom Sadu u hali Spens.

"Odluka je pala. Nakon što sam doveden u tešku situaciju i nakon pažljivog razmišljanja odlučio sam da se koncert planiran u dvorani Spens u Novom Sadu u ovom terminu neće održati. U posljednjim danima upoznat sam s brojnim svjedočanstvima ljudi za koje ta dvorana nosi teške uspomene iz ratnih devedesetih. Kao čovjek koji duboko poštuje svaku ljudsku patnju, osjećam odgovornost da na to ne ostanem ravnodušan", naveo je Cetinski.

Oštre reakcije nakon odluke Tonija Cetinskog

To je izazvalo ogorčenje u javnosti, pa je tako Miodrag Linta, predsjednik Saveza Srba iz regiona, naveo da novosadska hala Spens nikada nije bila logor za Hrvate.

"Toni Cetinski nije samo bezočni lažov, već i vrhunski licemer. Naime, 2016. i 2023. godine mu nije smetalo da održi koncerte u Spensu jer tada nije bio mesto koje, kako je napisao u svom sramnom javnom obraćanju, nosi teške uspomene iz rata, a 2026. godine od‌jednom nosi. Ova bezobrazna laž predstavlja najdublju uvredu i šamar građanima Novog Sada i Srbije i ima za cilj da satanizuje Srbe i prikaže ih kao zločince", naglasio je Linta.