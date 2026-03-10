Logo
Large banner

Ove cipele će biti neizostavni komad obuće tokom proljeća

Autor:

ATV

10.03.2026

17:28

Komentari:

0
Ципеле бродарице
Foto: RENDAN CATIPAY/Pexels

Mokasine su već neko vrijeme hit. Svestrane, bezvremenske i nenametljivo elegantne, odličan su izbor za gotovo svaku priliku, ali ono što ćemo nositi i što je uveliko već u izlozima kao modni trend jesu - brodarice.

Ovaj stil, koji odiše "tihim luksuzom", nekad je bio rezervisan za vlasnike jahti, ali sada se probija na modne piste i u uličnu modu. S obzirom na njihove nautičke korijene, ne čudi što upravo ovaj model preuzima vođstvo kao omiljena obuća za predstojeće toplije mjesece.

Новак Ђоковић

Tenis

Federer i Nadal ovo nisu uspjeli: Đoković na pragu istorijskog dostignuća

S modnih pista na ulice

Brodarice su bile sveprisutne na modnim pistama za proljeće i ljeto 2026. godine. Zbog njihovog bezvremenskog šarma, svestranosti i lakoće kombinovanja za svaku priliku, brodarice se nameću kao savršen stil ravnih cipela u koji se isplati uložiti.

Kako nositi brodarice?

Poput mokasina, brodarice su jednostavan način da podignete kombinacije s lanenom odjećom tokom toplijih mjeseci. Za zaokružen izgled jednostavno dodajte odgovarajuću kožnu jaknu, prenosi Superžena.

Brodarice će dodati uglađenu notu kombinacijama s bijelim pamučnim kratkim pantalonama. Ključ elegantnog izgleda je u usklađivanju tonova. Poigrajte se miješanjem i spajanjem bijelih, krem i smeđih nijansi.

Полиција ФБиХ

Hronika

Teška nesreća u BiH: Poginuo pješak

Ove cipele su dovoljno suptilne da se dobro uklapaju s upečatljivim komadima poput sakoa s kariranim uzorkom. Uz to, brodarice jednako besprijekorno mogu da se nose s farmerkama, kao i mokasine ili baletanke. Modeli od brušene kože pomažu unošenju teksture u proljećnu odjevnu kombinaciju. Uparite ih s vunenim sakoom za prefinjen izgled.

Prilikom odabira brodarica, materijal bi trebalo da bude prioritet. Modeli izrađeni od 100% kože ili brušene kože najizdržljiviji su i najbolje napravljeni, što garantuje da će godinama ostati dio vaše garderobe.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

moda

cipele

trend

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Svađa partneri

Zanimljivosti

Ljudi rođeni u ova dva znaka najteže podnose kritiku

18 min

0
Узнемирујуће тврдње са КиМ: Куртијеви људи планирали атентат Гренела

Srbija

Uznemirujuće tvrdnje sa KiM: Kurtijevi ljudi planirali atentat Grenela

31 min

0
Инстаграм ће обавјештавати родитеље ако дјеца буду претраживала информације о самоубиству

Nauka i tehnologija

Instagram će obavještavati roditelje ako djeca budu pretraživala informacije o samoubistvu

34 min

0
Нова превара на популарној шопинг платформи: Ако вам је ово стигло, можда сте жртва

Društvo

Nova prevara na popularnoj šoping platformi: Ako vam je ovo stiglo, možda ste žrtva

35 min

0

Više iz rubrike

Недјеља моде у Паризу

Stil

ATV u srcu svjetske mode: Modeli iz Republike Srpske u Parizu

3 d

0
Недјеља моде у Паризу

Stil

Ekipa ATV-a u Parizu: Modeli iz Srpske učesnici Nedjelje mode

5 d

0
Недјеља моде у Паризу, Милица Ного

Stil

ATV na Nedjelji mode u Parizu: Pogledajte atmosferu prije početka revije

6 d

0
Ове сезоне заборавите на једну кошуљу: Сада се носе двије одједном

Stil

Ove sezone zaboravite na jednu košulju: Sada se nose dvije odjednom

6 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

37

Stravična ispovijest djeda otetog tinejdžera: Prijetili da će mu tijelo pojesti crvi

17

29

Srbi na KiM zabrinuti: Novi zakon ugrožava i pravo na liječenje

17

28

Ove cipele će biti neizostavni komad obuće tokom proljeća

17

20

Ljudi rođeni u ova dva znaka najteže podnose kritiku

17

13

Teška nesreća u BiH: Poginuo pješak

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner