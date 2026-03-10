Ove cipele će biti neizostavni komad obuće tokom proljeća

Mokasine su već neko vrijeme hit. Svestrane, bezvremenske i nenametljivo elegantne, odličan su izbor za gotovo svaku priliku, ali ono što ćemo nositi i što je uveliko već u izlozima kao modni trend jesu - brodarice.

Ovaj stil, koji odiše "tihim luksuzom", nekad je bio rezervisan za vlasnike jahti, ali sada se probija na modne piste i u uličnu modu. S obzirom na njihove nautičke korijene, ne čudi što upravo ovaj model preuzima vođstvo kao omiljena obuća za predstojeće toplije mjesece.

S modnih pista na ulice

Brodarice su bile sveprisutne na modnim pistama za proljeće i ljeto 2026. godine. Zbog njihovog bezvremenskog šarma, svestranosti i lakoće kombinovanja za svaku priliku, brodarice se nameću kao savršen stil ravnih cipela u koji se isplati uložiti.

Kako nositi brodarice?

Poput mokasina, brodarice su jednostavan način da podignete kombinacije s lanenom odjećom tokom toplijih mjeseci. Za zaokružen izgled jednostavno dodajte odgovarajuću kožnu jaknu, prenosi Superžena.

Brodarice će dodati uglađenu notu kombinacijama s bijelim pamučnim kratkim pantalonama. Ključ elegantnog izgleda je u usklađivanju tonova. Poigrajte se miješanjem i spajanjem bijelih, krem i smeđih nijansi.

Ove cipele su dovoljno suptilne da se dobro uklapaju s upečatljivim komadima poput sakoa s kariranim uzorkom. Uz to, brodarice jednako besprijekorno mogu da se nose s farmerkama, kao i mokasine ili baletanke. Modeli od brušene kože pomažu unošenju teksture u proljećnu odjevnu kombinaciju. Uparite ih s vunenim sakoom za prefinjen izgled.

Prilikom odabira brodarica, materijal bi trebalo da bude prioritet. Modeli izrađeni od 100% kože ili brušene kože najizdržljiviji su i najbolje napravljeni, što garantuje da će godinama ostati dio vaše garderobe.