Ekipa ATV-a u Parizu: Modeli iz Srpske učesnici Nedjelje mode

Autor:ATV
05.03.2026
14:01
Komentari:0
Četrnaest modela iz agencije „E Couture“ predstavlja Republiku Srpsku na prestižnom događaju "Fashion Week" u Parizu, gdje se nalazi i ekipa ATV-a koja prati ovaj značajan modni događaj.
Modeli će prošetati jednom od najpoznatijih svjetskih modnih pista, noseći kreacije srbijanskih brendova.
Društvo
Vandalizam u Gračanici: Oskrnavljena crkva Vaznesenja Gospodnjeg
U timu se nalaze modeli različitih generacija. Najmlađi imaju samo tri godine, dok najstariji model ima 32 godine.
Revije su zakazane za danas i sutra, kada će ova grupa modela imati priliku da se predstavi međunarodnoj modnoj publici i dizajnerima iz cijelog svijeta.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Društvo
2 h0
Društvo
19 h0
Društvo
1 d0
Stil
1 d0
Stil
1 d0
Stil
5 d0
Stil
1 sedm0
Stil
2 sedm0
Najnovije
Najčitanije
16
18
16
15
16
14
16
05
15
54
Trenutno na programu