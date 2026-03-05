Ekipa ATV-a u Parizu: Modeli iz Srpske učesnici Nedjelje mode

Foto: ATV

Četrnaest modela iz agencije „E Couture“ predstavlja Republiku Srpsku na prestižnom događaju "Fashion Week" u Parizu, gdje se nalazi i ekipa ATV-a koja prati ovaj značajan modni događaj.

Modeli će prošetati jednom od najpoznatijih svjetskih modnih pista, noseći kreacije srbijanskih brendova. Društvo Vandalizam u Gračanici: Oskrnavljena crkva Vaznesenja Gospodnjeg U timu se nalaze modeli različitih generacija. Najmlađi imaju samo tri godine, dok najstariji model ima 32 godine. Revije su zakazane za danas i sutra, kada će ova grupa modela imati priliku da se predstavi međunarodnoj modnoj publici i dizajnerima iz cijelog svijeta.

