Farmerke koje će biti u trendu ovog proljeća

Izvor:

Magazin novosti

27.02.2026

17:31

Фармерке
Foto: Pixabay

Proljeće koje nam predstoji je idealan trenutak za osvježavanje garderobe, a farmerke ponovo zauzimaju centralno mjesto u svakodnevnim kombinacijama.

Ove sezone u fokusu su svijetli modeli farmerki koji unose lakoću i svježinu u stil, dok krojevi sa širokim nogavicama donose spoj udobnosti i elegancije. Inspirisane retro estetikom, ali prilagođene savremenom tempu života, ove farmerke laskaju figuri i lako se uklapaju uz patike, baletanke ili sandale.

Iako neki trendovi ove sezone djeluju dramatično, očekujte da ćete moći da pronađete nešto skromniji pristup kada je u pitanju vaš teksas. Era farmerki širokih nogavica nije završena, a dolazi joj nekoliko noviteta koji će nas još više usmjeriti klasici.

Свиње

Zdravlje

Da li prijeti nova pandemija? Prijavljen moguć prenos svinjskog gripa među ljudima

Trenutno se energija usredsređuje na farmerke koje djeluju sofisticirano, ali "živo". Modni svijet je opsjednut inspiracijom koja dolazi iz ranih 90-ih - čistom, ali sa malo stava.

Svijetli džins – od nježne bež i isprane plave do gotovo bijelih tonova – savršeno reflektuje proljećno raspoloženje i čini svaku kombinaciju vedrijom. Široke nogavice dodatno izdužuju siluetu i daju izgledu nonšalantnu sofisticiranost, bilo da ih nosite uz jednostavnu bijelu košulju, kratki kardigan ili strukirani sako. Upravo zato, svijetle farmerke širokog kroja postaju komad bez kog je teško zamisliti novu sezonu.

Ивица Дачић-2602026

Srbija

Poznate najnovije informacije o zdravstvenom stanju Ivice Dačića

Udobnost je uvijek u modi, a kada je u pitanju teksas, vrećasti kroj to najbolje radi. Iako će se farmerke sa širokim okvirom i voluminoznim krojem koje smo viđali poslednjih nekoliko sezona zadržati, pripremite se za ipak malo suženiji pristup u 2026. godini.

