Preminuo jedan od najbogatijih ljudi na svijetu i vlasnik italijanskog kluba

ATV

19.03.2026

21:36

Преминуо један од најбогатијих људи на свијету и власник италијанског клуба
Foto: Ustupljena fotografija

Biznismen Majkl (Michael) Bambang Hartono, jedan od najbogatijih ljudi na svijetu i dugogodišnji lider porodičnog poslovnog carstva u Indoneziji, preminuo je u 86. godini života.

Hartono je bio ključna figura iza razvoja i širenja konglomerata porodice Hartono, koji danas obuhvata neke od najvažnijih kompanija u jugoistočnoj Aziji, posebno u sektorima duvana i bankarstva.

Njegovo bogatstvo procjenjivalo se na oko 19 milijardi dolara, čime je godinama bio na listi sto najbogatijih ljudi na svijetu.

Veliko poslovno carstvo

Porodični biznis izgrađen je oko kompanije Đarum (Djarum), jednog od najvećih proizvođača cigareta u Aziji, koja je decenijama dominirala regionalnim tržištem.

Paralelno s tim, porodica Hartono izgradila je snažnu poziciju i u finansijskom sektoru kroz Banku Central Asia (Bank Central Asia – BCA), danas najveću privatnu banku u Indoneziji i jednu od najprofitabilnijih u regionu.

Pod njegovim vođstvom, poslovanje porodice nije ostalo ograničeno samo na tradicionalne industrije. Hartono je učestvovao u diverzifikaciji poslovanja kroz ulaganja u tehnologiju, nekretnine i infrastrukturu, čime je dodatno učvršćen dugoročni rast kompanije.

Vlasnik italijanskog kluba

Značajan dio njegovih investicija bio je usmjeren i prema Evropi. Majkl Bambang Hartono bio je suvlasnik italijanskog fudbalskog kluba Komo (Como), koji posljednjih godina prolazi kroz fazu stabilizacije i ambicioznog razvoja, uz jasne ciljeve napretka na evropskoj fudbalskoj sceni.

Njegova poslovna karijera trajala je više od pola stoljeća, tokom kojeg je učestvovao u transformaciji porodične kompanije iz regionalnog proizvođača u globalno prepoznatljiv konglomerat.

Hartono je važio za jednog od najuticajnijih poslovnih ljudi u Aziji, a njegov pristup vođenju biznisa često je istican kao primjer uspješnog dugoročnog upravljanja porodičnim kapitalom.

Izazovi globalnog tržišta

Analitičari ističu da njegov odlazak dolazi u trenutku kada porodične kompanije širom svijeta prolaze kroz generacijske promjene, ali i sve veće izazove globalnog tržišta. Uprkos tome, kompanije koje je pomagao graditi danas imaju stabilne temelje i snažne pozicije na tržištu.

Smrt Majkla Bambanga Hartona predstavlja značajan gubitak za globalni poslovni svijet, ali i podsjetnik na uticaj koji pojedinci mogu imati u razvoju velikih ekonomskih sistema i industrija.

(Biznisinfo)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

