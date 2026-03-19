Netanjahu se obraća Izraelcima: Mi smo nacija lavova, promijenićemo Bliski istok, to vam obećavam

Nastavlja se sukob Izraela i Irana. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu obratio se naciji i poručio da će Izrael promijeniti Bliski istok i da su Izraelci nacija lavova.

Netanjahu: Izrael nije uvukao SAD u rat s Iranom

Benjamin Netanjahu počeo je da nabraja sve ciljeve u Iranu koje izraelska vojska pokušava da uništi, uključujući raketni i arsenal dronova, lansirne sisteme, kao i nuklearnu infrastrukturu – poput fabrika za proizvodnju dijelova za rakete.

On je rekao da uništavaju iransku industriju na način „kako to ranije nisu radili“, ali da „još ima posla i da će ga obaviti“.

Netanjahu je takođe rekao da želi da razbije još jednu, kako je naveo, „lažnu vijest“, da je Izrael uvukao SAD u sukob s Iranom.

– Da li zaista neko misli da neko može da govori predsjedniku Trampu šta da radi? Ma dajte – rekao je.

Dodao je da Donald Tramp „uvijek donosi odluke na osnovu onoga što smatra dobrim za Ameriku“ i za „buduće generacije“.

Netanjahu: Imamo tri cilja u Iranu

Netanjahu je svoje obraćanje započeo porukom izraelskim građanima, istakavši ponos zbog njihove istrajnosti i hrabrosti.

Netanjahu je svoje obraćanje započeo porukom izraelskim građanima, istakavši ponos zbog njihove istrajnosti i hrabrosti.

– Svjestan sam da je boravak u sigurnim sobama i skloništima težak, ali cijeli svijet razumije da smo mi nacija lavova – poručio je.

Prema njegovim riječima, Izrael u svojim operacijama sprovodi tri ključna cilja: potpuno uništenje iranskog nuklearnog programa, potpunu eliminaciju programa balističkih projektila, kao i stvaranje uslova koji će samim Irancima omogućiti da svoju sudbinu uzmu u svoje ruke.

– Mogućnost obogaćivanja uranijuma smo im uništili, kao i sposobnost proizvodnje balističkih projektila – nastavio je izraelski premijer.

Naglasio je da su uništili iranske kapacitete „do te mjere da ne mogu da postignu ono što su planirali“. Tvrdi da je Iran želio da sruši hiljade zgrada u Izraelu, ali da one umjesto toga padaju po Libanu i Iranu.

– Promijenićemo Bliski istok, to vam obećavam. Iran je slabiji nego ikada, a Izrael jači – dodao je.

Netanjahu obećao da će „u potpunosti uništiti“ sposobnosti Irana

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da Iran, nakon 20 dana sukoba, više nema mogućnost ni da obogaćuje uranijum niti da razvija balističke rakete.

– Potpuno ćemo ih slomiti, sve njihove sposobnosti – rekao je Netanjahu.

Benjamin Netanjahu je izjavio da su uništili iranske sposobnosti „do te mjere“ da više ne mogu da ostvare „ono što su planirali“.

Rekao je da je Iran želio da sruši hiljade zgrada u Izraelu, ali da one umjesto toga padaju po Libanu i Iranu.

– Promijenićemo Bliski istok, obećavam vam to – rekao je.

Dodao je da je Iran „slabiji nego ikada“, dok je Izrael jači. U direktnoj poruci građanima Izraela koji se pitaju koliko će rat trajati, Netanjahu je rekao da će „trajati koliko god bude potrebno“.

– Zajedno ćemo raditi i zajedno ćemo pobijediti – poručio je.

Rat s Iranom mogao bi da ugrozi snabdijevanje hranom i da podigne cijene

Dugotrajno povećanje cijena energenata kao posljedica rata na Bliskom istoku moglo bi da dovede do toga da globalna trgovina ove godine poraste samo za 1,4%. Svjetska trgovinska organizacija (World Trade Organization – WTO) navodi da je to manje od očekivanih 1,9%.

Globalna trgovina je već bila oslabila zbog tarifa Donalda Trampa i sve većih ograničenja u međunarodnoj trgovini.

Šefica WTO-a, dr Ngozi Okonjo-Iveala, izjavila je za BBC da prekidi na tržištima nafte i gasa takođe ugrožavaju snabdijevanje đubrivom, što bi moglo da smanji dostupnost hrane i da podigne cijene. Ona je dodala da su Tajland, Indija i Brazil posebno ranjivi.

Okonjo-Iveala je naglasila da je globalna ekonomija trenutno puna neizvjesnosti, što predstavlja njen najveći izazov.