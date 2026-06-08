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U prvom planu: Jelena Trivan

Izvor:

ATV

08.06.2026 14:08
У првом плану: Јелена Триван
Foto: atv

U novom izdanju emisije 'U prvom planu' gost je Jelena Trivan, generalna direktorka kompanije 'm:tel'.

'U prvom planu' odabranim sagovornicima daje priliku da kažu svoje mišljenje i stavove o važnim društveno-političkim temama, te da kroz dinamičan i otvoren razgovor, odgovore na pitanja u žiži javnosti, i pregled aktuelnih dešavanja, otkrivaju istine, činjenice i donose zaključke.

Emisiju uređuje i vodi Dragana Rajić.

'U prvom planu' utorak 20 časova i 10 minuta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

U prvom planu

Dragana Rajić

Jelena Trivan

ATV

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