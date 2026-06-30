Horoskop za jul: Ovaj mjesec će biti posebno uspješan za pojedine znakove

Od 1. jula za mnove stiže prilika za novi početak. Prema astrološkim tumačenjima, jul će biti posebno značajan i uspješan za ova tri znaka.

Pred njima je period u kojem bi mnoge stvari mogle da krenu u željenom pravcu, od ljubavi i posla do finansija i ličnog razvoja.

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Astrolozi smatraju da će pojedini horoskopski znaci upravo tokom jula imati osjećaj da im se otvaraju vrata koja su dugo bila zatvorena. Nove prilike, važni susreti i povoljne okolnosti mogli bi da obilježe naredne nedjelje.

Lav

Lavovima jul donosi mnogo samopouzdanja i energije. Sve ono što su mjesecima planirali sada bi moglo da počne da se ostvaruje. Moguće su dobre vijesti na poslu, zanimljive poslovne ponude ili prilika da napokon naplate svoj trud. Na ljubavnom planu očekuju ih iskreni razgovori i ljepši odnosi sa partnerom, dok slobodni Lavovi mogu upoznati osobu koja će ih potpuno osvojiti.

Strijelac

Pred Strijelčevima je period promjena i novih početaka. Mnogi će dobiti priliku da započnu posao o kojem dugo razmišljaju ili da naprave važan korak u karijeri. Finansijska situacija mogla bi da se popravi zahvaljujući dodatnim prihodima ili neočekivanoj zaradi, a optimizam koji ih prati pomoći će im da iskoriste svaku šansu koja se pojavi, prenosi ŽenaBlic.

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Ribe

Ribama jul donosi emotivno olakšanje i osjećaj da stvari konačno dolaze na svoje mjesto. Problemi koji su ih dugo opterećivali mogli bi polako da ostanu iza njih. Moguća su prijatna iznenađenja u ljubavi, ali i pozitivni pomaci kada je riječ o poslu i novcu. Astrolozi savjetuju da slušaju intuiciju jer bi upravo ona mogla da ih odvede ka pravim odlukama.