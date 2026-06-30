Patrijarh Pavle je vjernicima dao jednostavan lijek za tugu: Njegove riječi i danas su utjeha mnogima

U nadi da ćemo biti srećni i sreću pronaći na nekon drugom mjestu, ona nam često izmiće i tuga nas stigne nespremne.

Dok se svijet utrkuje u posjedovanju, patrijarh Pavle je birao skromnost koja je mnoge ljude zbunjivala. Ipak, u toj tišini on je pronašao jednostavan lijek za tugu koji nam je danas potrebniji nego ikada.

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Njegov život je bio dokaz da ne moramo imati sve da bismo bili mirni. Ključ zapravo leži u onome što nosimo duboko u sebi.

Snaga u malim stvarima

Patrijarh Pavle nije bježao od života, već ga je sveo na samu suštinu. Nije žudio za skupim kolima niti ga je zanimala televizija. Često je sam popravljao svoje stare cipele. U tim običnim, svakodnevnim trenucima, on je pronalazio snagu da izdrži sve nedaće.

Kada vas život pritisne, sjetite se njegovog primjera. Patrijarh Pavle nam je ostavio taj jednostavan lijek za tugu koji nas vraća sebi.

Sve se svodi na to da prestanemo da vezujemo svoju sreću za stvari koje nam samo komplikuju život.

Put koji vodi do pravog mira

– Taj put je tijesan i uzak i tijesna su vrata što vode u život – govorio je patrijarh. Time nas je podsjećao da najvrednije stvari ne dolaze prečicom.

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On nije nudio brza rješenja, već nam je pokazao da je tuga dio životnog testa. Ako ne pokleknete pod teretom i ostanete čvrsti u svojoj dobroti, tuga će na kraju morati da ustukne. To je onaj tihi, jednostavan lijek za tugu koji gradi karakter. On nam donosi onaj rijetki mir koji ništa spolja ne može da naruši.

Kako primijeniti njegovu mudrost danas

Ne treba vam nikakva posebna filozofija da biste osjetili blagodat njegovih saveta. Pokušajte da primjenite ove jednostavne korake:

Vezanost za materijalno stvara širok put očaja. Što manje očekujete od stvari, to ćete imati više mira.

Kada vas obuzme tuga, nemojte tonuti u besposlicu. Bilo kakav rad vraća čovjeka u sadašnjost i daje mu svrhu.

Patrijarh je znao da svaka tuga ima svoj rok trajanja. Vaša ljudskost i dobrota su trajne, dok je bol samo prolazna stanica.

Lijek koji nosimo u sebi

Na kraju, patrijarh Pavle nas je učio da iscjeljenje nije nešto što se kupuje. Ono se bira svakoga dana kroz naša djela.

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Kada se život učini preteškim, sjetite se njegovih riječi – čovjek je biće kome može i Bog da se obraduje. Upravo ta spoznaja, da vrijedimo mnogo više nego što mislimo, jeste taj jednostavan lijek za tugu koji nas podiže kada padnemo.

Duša je stvorena za radost, samo joj treba dati prostora da tu radost pronađe u strpljenju.