Da li su domaće farme svinja pred zatvaranjem?

Farme svinja bilježe teške gubitke. Taman što su se malo oporavili, kažu, od afričke kuge i sa mukom je stavili pod kontrolu, dočekao ih je hladan tuš - klaoničari su im objasnili da već imaju viškove mesa i da im ne trebaju nove količine.

Onda je na sve to stiglo i nekoliko miliona kilograma uvoznog svinjskog mesa po damping cijenama, jer su Kinezi okrenuli leđa evropskom tržištu mesa, pa su se stvorili enormni viškovi koje valja negdje plasirati, kaže Mišo Maljčić, predsjednik uzgajivača svinja.

"Imamo sad takav odnos pariteta cijena gdje je stvarno jedna nerealnost , za 1 kilogram tovne svinje dobija se 2.50-2.80 KM; plus PDV, to u ovom momentu je teška nerentabilnost i ogroman gubitak. Jednostavno ne može da se dobije uloženi novac. O dobiti i prohodima uzgajivači trenutno ni ne razmišljaju", rekao je Mišo Maljčić, predsjednik Udruženja uzgajivača svinja Republike Srpske.

U prosjeku veći uzgajivači izgubili su po 2 turnusa ili prevedeno u domaću valutu i preko 150 hiljada maraka. Svinjetina iz uvoza koja se uglavnom plasira u marketima i većim trgovačkim lancima u čitavoj BiH varira od 5 do 10 maraka po kilogramu, što je ponavlja Maljčić nerealno i čemu domaći uzgajivači nikako ne mogu da pariraju.

"Gdje su troškovi klanja, obrade mesa, konfekcije. Imam osjećaj da naši kupci ne obraćaju pažnju na to već samo – pogledaj vidi kako je jeftino", kaže Maljčić.

Svijet Istekli mandati: Mehanizam u Hagu samo formalno postoji

Svinjsko meso u domaćim mesnicama drži se još na cijenama od 12 do 16 i više maraka po kilogramu, ali vlasnici nekoliko banjalučkih mesnica sa kojima smo razgovarali nisu danas bili raspoloženi za kamere. Neki od njih kažu računaju na stare kupce koji biraju domaće i kvalitetno. Da su uzgajivači svinja u problemima ukazuje i Stojan Marinković. Predsjednik Saveza Udruženja poljoprivrednih proizvođača u kratkom telefonskom razgovoru ističe- neophodno je da se što prije primjene odredbe iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i Cefta koji dozvoljavaju da se uvedu zaštitne mjere. Da se prekomjerno uvozi svinjsko meso, potvrđuju i zvanične brojke.

Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje BiH do kraja maja ove godine uvezeno je preko 8 i po miliona kilograma svinjskog mesa, svježeg , rashlađenog ili zamrznutog, ukupne vrijednosti preko 38 miliona maraka. Prošle godine je uvezeno čak 25,3 miliona kilograma. Ono što je sada jeftino, moglo bi da se krajnjim potrošačima obije kao veoma skupi bumerang , kad domaće farme ostanu puste, upozoravaju naši sagovornici.