Vjenčanica spala, a na zadnjici sijevnuo natpis: Mlada šokirala prizorom na svadbi

Iako su ljudi na Balkanu navikli na dobru atmosferu na svadbama, tradiciji, ali i na neki nepredviđeni skandal, ovoga puta su mnogi ostali bez teksta. Pojavio se video koji je pomjerio sve granice.

Upravo to se dogodilo na jednom vjenčanju u Hrvatskoj, gdje je mlada preuzela glavnu ulogu u šouu koji gosti, a ni milioni na društvenim mrežama, nikada neće zaboraviti.

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Snimak je brzinom svjetlosti postao viralan, a potez ove mlade podijelio je javnost - dok jedni plaču od smijeha, drugi su u potpunom šoku.

Akrobacija usred podijuma prekinula svadbu

Sve je počelo kao uobičajena zabava uz muziku, ples i raspoloženje na podijumu. Međutim, u jednom trenutku, mlada je riješila da pokaže svoje akrobatske vještine i atmosferu dovede do usijanja.

Bez ikakvog ustručavanja, usred svečane sale, mlada se spustila na pod i napravila savršen stoj na rukama! U tom sekundu, pod uticajem gravitacije, teška i raskošna vjenčanica je pala preko njene glave. Ipak, ispostavilo se da ovo nije bio nimalo slučajan incident, već proračunat trik koji je mlada detaljno isplanirala, prenosi Espreso.

Hit natpis na bijelom šortsu

Kada je haljina spala, gosti su imali šta i da vide. Mlada je ispod vjenčanice nosila specijalno pripremljen beli šorts, a preko cijele zadnjice stajao je ogroman crni natpis koji je savršeno opisao trenutnu situaciju: "Žena naopako".

Ova duhovita igra riječi - koja u bukvalnom smislu opisuje ženu koja stoji naopačke, a u prenesenom značenju na Balkanu označava tvrdoglavu, prgavu i luckastu ženu koja radi sve kontra od ostalih - izazvala je apsolutnu pometnju u sali.