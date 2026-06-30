Logo

Neke razgovore je bolje preskočiti: Ove stvari ne treba govoriti partneru

Autor:

ATV redakcija
30.06.2026 16:50

Komentari:

0
Пар дијели топао тренутак уз кафу и пецива у свијетлој кухињи.
Foto: Gustavo Fring/Pexels

Stručnjaci za partnerske odnose su saglasni u jednom - postoje situacije u kojima nije pametno dijeliti svaku misao i iskustvo sa partnerom. Iako je iskren odnos temelj svake veze, neki razgovori mogu da izazovu nepotrebne nesporazume.

Iskrenost se smatra jednim od najvažnijih temelja zdrave ljubavne veze, ali to ne znači da svaki detalj iz prošlosti ili svaka prolazna misao mora da bude podijeljena s partnerom.

Вртић

Banja Luka

Pojavila se bolnička bakterija: Banjalučki vrtić privremeno zatvoren

U pojedinim situacijama važnije je da procijenite da li će određena informacija da doprinese odnosu ili će samo da izazove nepotrebne sumnje.

Otvoren razgovor o važnim životnim pitanjima uvijek je poželjan, no postoje teme koje bi ponekad trebalo da prećutite.

Svaka osoba iza sebe ima određena iskustva i odnose koji su je oblikovali. Ipak, sitni detalji, poput beznačajnih flertova, kratkotrajnih simpatija ili nesuglasica iz prethodnih veza uglavnom ne doprinose kvalitetu sadašnjeg odnosa. Umjesto toga, mogu da izazovu ljubomoru ili nesigurnost bez stvarnog razloga.

Prolazna privlačnost prema drugim ljudima

Sasvim je prirodno da vam druga osoba okupira pažnju svojom pojavom i to ne znači da je ona prijetnja vašoj vezi. Međutim, ukoliko takva osjećanja nemaju dublje značenje, niti utiču na vaš odnos, njihovo dijeljenje s partnerom može da stvori nepotrebne sumnje i da naruši osjećanje sigurnosti.

врућина

Svijet

Direktor SZO upozorava: Još gore vremenske prilike tek dolaze

Manji nesporazumi s partnerovom porodicom

Nije neuobičajeno da se povremeno pojave sitne nesuglasice ili različiti pogledi u odnosu s partnerovom porodicom. Ako ti problemi nisu ozbiljni i ne utiču na vaš partnerski odnos, često ih je bolje rešiti bez dodatnog opterećivanja partnera.

Finansijske greške koje su ostale u prošlosti

Ukoliko ste ranije donosili loše finansijske odluke, ali one više nemaju nikakav uticaj na vašu sadašnjost niti na zajedničku budućnost, nema potrebe da ih stalno vraćate u fokus. Mnogo je važnije da gradite otvoren odnos kada su u pitanju aktuelne finansije i zajednički planovi, prenosi SuperŽena.

Na kraju, zdrava veza ne podrazumijeva skrivanje važnih činjenica, već sposobnost da se prepozna razlika između onoga što je zaista važno da podijelite i onoga što bi samo moglo da stvori nepotrebne nesporazume.

Невријеме

Srbija

Hitno upozorenje za Beograd: Sklanjajte se sa ulice, u naredna dva sata haos

Povjerenje se gradi iskrenošću, ali i promišljenom komunikacijom koja doprinosi stabilnosti i međusobnom poštovanju.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

ljubavne veze

Ljubav

partnerski odnos

razgovor

Komentari (0)

Pročitajte više

море плажа годишњи одмор

Zanimljivosti

Početak jula ovom znaku donosi priliku koja može promijeniti sve

3 h

0
Кошење траве

Ekonomija

Isplativije kupiti kosilicu: Cijene košenja trave izdivljale

3 h

0
сладолед десерт слаткиш

Savjeti

Namirnice koje ne treba konzumirati tokom toplotnog talasa: Neke će vas iznenaditi

3 h

0
Имање код Књажевца за 33.000 евра

Srbija

Kuća uz rijeku i ogroman komad zemlje za svega 33.000 evra

3 h

0

Više iz rubrike

Љубав

Ljubav i seks

Muškarci ''lude'' za ženama koje imaju ove tri osobine

1 d

0
Љубав. вјенчање

Ljubav i seks

Da li je vrijedno ući u vezu sa muškarcem istog horoskopskog znaka?

4 d

0
Пар дијели топао тренутак уз кафу и пецива у свијетлој кухињи.

Ljubav i seks

Pet znakova emocionalne manipulacije u vezi

4 d

0
Дјевојчица у бијелој хаљини плеше

Ljubav i seks

Objavila fotografiju sa momkom kog je upoznala u Budvi, pa šokirala: ''Bilo bi vrijeme da se javiš, sad si tata''

5 d

0

  • Najnovije

19

30

Vatra u Hrvatskoj se bliži kućama: Razmatra se evakuacija stanovnika

19

23

Skandal: Navijači Partizana pretukli trenera Teleoptika

19

19

Žena pokušala da ugasi požar na otvorenom, pa teško povrijeđena

19

18

Savo Minić i Željka Cvijanović ulaze u izbornu trku za dvije najvažnije funkcije

19

17

Ostaje li Blanuša kandidat: Sutra sjednica Glavnog odbora SDS-a

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima