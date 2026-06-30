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Početak jula ovom znaku donosi priliku koja može promijeniti sve

Autor:

ATV redakcija
30.06.2026 16:14

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Foto: Pexel/Nati

Početak jula jednom horoskopskom znaku donosi priliku koja bi mogla označiti prekretnicu na poslovnom, ljubavnom ili ličnom planu. Iako se na prvi pogled može činiti kao još jedna obična ljetna sedmica, astrološke okolnosti sugerišu da bi upravo tada moglo doći do važnog poziva, ponude ili susreta koji mijenja tok događaja.

Riječ je o Raku, koji ulazi u period u kojem stvari počinju da se ubrzavaju – ali ne haotično, već precizno i sa jasnim ciljem.

Rakovi su posljednjih sedmica bili u fazi preispitivanja, posebno kada je riječ o poslu i dugoročnim planovima. Početak jula donosi situaciju u kojoj im se otvaraju vrata koja su do sada d‌jelovala zatvoreno.

To može biti poslovna ponuda, poziv na saradnju ili prilika da se uključe u projekat koji ima dugoročan potencijal. Ključno je to što je riječ o nečemu što se ne događa često i što neće dugo čekati na odluku, prenosi Indeks.

Emocije i intuicija igraju ključnu ulogu

Iako će na prvi pogled sve d‌jelovati racionalno i poslovno, Rak će odluku morati da donese više srcem nego razumom. Intuicija će biti pojačana, a prvi utisak u ovom slučaju mogao bi biti i najtačniji.

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Oni koji budu previše oklijevali mogli bi propustiti priliku koja se kasnije neće ponoviti.

Zašto je ovo jedna od onih prilika

Prema astrološkim tumačenjima, riječ je o kratkom periodu u kojem se poklapaju energija Marsa i Merkura, što donosi brze odluke, bolju komunikaciju i konkretne pomake.

Takvi periodi ne traju dugo, a kod Raka je dodatno naglašena potreba da izađe iz zone komfora. Upravo u tome krije se najveći izazov, ali i najveća nagrada.

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