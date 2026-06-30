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Isplativije kupiti kosilicu: Cijene košenja trave izdivljale

Autor:

ATV redakcija
30.06.2026 16:12

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Кошење траве
Foto: Screenshot / YouTube

Cijene usluga košenja trave u Bosni i Hercegovini toliko su izdivljale u posljednje vrijeme da je građanima isplativije da kupe kosilicu i sami obave taj posao.

Naime, košenje trave i održavanje zemljišta u Bosni i Hercegovini postaje sve skuplje, a vlasnici parcela ove godine za ovu uslugu izdvajaju znatno više nego ranije.

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Na pojedinim područjima u okolini Sarajeva cijena košenja već prelazi 100 konvertibilnih maraka po dunumu, zavisno od terena, visine trave i pristupačnosti parcele.

Poljoprivrednici i vlasnici vikendica ističu da je potražnja za radnicima velika, dok je onih koji se bave košenjem sve manje. Zbog toga cijene iz godine u godinu rastu.

Mnogi uzroci poskupljenja

Najskuplje je košenje zapuštenih parcela, strmih terena i zemljišta obraslog gustim rastinjem, gdje se koriste jače mašine i posao traje duže. U takvim slučajevima cijena može biti i veća od 100 KM po dulumu.

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Osim nedostatka radne snage, na poskupljenje utiču i rast cijena goriva, rezervnih dijelova, održavanja mašina te dnevnice radnika, piše "Crna hronika".

Vlasnici parcela kažu da su primorani prihvatiti nove cijene jer redovno održavanje zemljišta nije samo estetsko pitanje, već i zaštita od požara, zmija i širenja korova, posebno tokom ljetnih mjeseci.

Zbog svega navedenog, košenje trave postalo je još jedan od poslova čija je cijena posljednjih godina osjetno porasla.

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košenje trave

Košenje

Cijene košenja

Uređenje dvorišta

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