Nakon više godina krenuo voz na Unskoj pruzi i pokvario se, ŽRS priskočile u pomoć

Turistički voz, koji saobraća Unskom prugom na relaciji Bihać - Bosanska Krupa, tek što je krenuo već se pokvario, pa su u pomoć priskočile Željeznice Srpske (ŽRS).

Voz se pokvario u blizini Bosanske Krupe, nakon čega je lokomotiva iz Banjaluke krenula kako bi pomogla kolegama iz Željeznica FBiH.

Banjalučka ekipa je uspješno odvukla turistički voz nazad do Bosanske Krupe.

Podsjećamo, nakon više godina, dio Unske pruge ponovo je stavljen u funkciju početkom juna ove godine kroz uspostavu sezonske turističke željezničke linije.