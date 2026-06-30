Nakon više godina krenuo voz na Unskoj pruzi i pokvario se, ŽRS priskočile u pomoć

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Turistički voz, koji saobraća Unskom prugom na relaciji Bihać - Bosanska Krupa, tek što je krenuo već se pokvario, pa su u pomoć priskočile Željeznice Srpske (ŽRS).
Voz se pokvario u blizini Bosanske Krupe, nakon čega je lokomotiva iz Banjaluke krenula kako bi pomogla kolegama iz Željeznica FBiH.
Banjalučka ekipa je uspješno odvukla turistički voz nazad do Bosanske Krupe.
Podsjećamo, nakon više godina, dio Unske pruge ponovo je stavljen u funkciju početkom juna ove godine kroz uspostavu sezonske turističke željezničke linije.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Društvo
56 min0
Društvo
2 h0
Društvo
2 h0
Društvo
3 h0
Najnovije
16
19
16
18
16
14
16
12
16
07
Trenutno na programu