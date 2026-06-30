Logo

U Srpsku stižu pljuskovi i grmljavina, evo i kada

Autor:

ATV redakcija
30.06.2026 15:24

Komentari:

0
Грмљавина, невријеме
Foto: pexels/Marcus L.

U Republici Srpskoj i FBiH se sutra u poslije podnevnim časovima očekuje naoblačenje sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

Pljuskovi će ponegd‌je biti izraženiji uz jak vjetar, uz moguću pojavu grada, posebno na zapadu, jugu i jugoistoku, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U prvom dijelu dana biti pretežno sunčano i vruće sa temperaturom do 38 stepeni Celzijusovih. U večernjim časovima i tokom noći sa utorka na srijedu jača promjena vremena očekuje se prvo na sjeveru, uz jače pljuskove sa grmljavinom, lokalnim nepogodama uz obilnije padavine u kratkom periodu, jak do olujni vjetar, a ponegd‌je je moguća pojava grada.

Jutarnja temperatura vazduha biće od 14 do 22, na jugu do 25 stepeni, a dnevna od 32 do 38, u višim pred‌jelima od 27 stepeni Celzijusovih.

ključevi

Svijet

Rekordna poskupljenja u Njemačkoj: Kirije rastu četiri puta brže od plata

"Duvaće vjetar slab do umjeren istočni, u zonama pljuskova povremeno jak. Uveče i naredne noći na sjeveru jak do olujni sjeverozapadni", saopšteno je iz RHMZ-a.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Pljuskovi

Grmljavina

Vrijeme

Vremenska prognoza

RHMZ

Komentari (0)

Više iz rubrike

Оборени рекорди за максималну температуру у јуну у овим градовима

Društvo

Oboreni rekordi za maksimalnu temperaturu u junu u ovim gradovima

2 h

0
Лоша вијест за све који меч БиХ - САД планирају гледати на отвореном

Društvo

Loša vijest za sve koji meč BiH - SAD planiraju gledati na otvorenom

2 h

0
Козара етно фестивал 2026. године Пискавица, Бањалука

Društvo

Počinje 22. „Kozara etno festival“ – Spoj svjetske baštine i tradicije Potkozarja

3 h

0
Други дан "Гарден Феста" помјерен на 5. јул

Društvo

Drugi dan "Garden Festa" pomjeren na 5. jul

3 h

0

  • Najnovije

16

19

Gajbe Koka-Kole svud po putu: Nesvakidašnja nezgoda u BiH

16

18

U stanu bivše djevojke ubio njenog partnera: Nakon zločina poginuo u saobraćajnoj nesreći

16

14

Početak jula ovom znaku donosi priliku koja može promijeniti sve

16

12

Isplativije kupiti kosilicu: Cijene košenja trave izdivljale

16

07

Ženu u Mostaru napalo više osoba, uputili joj i prijetnje

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima