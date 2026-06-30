U Srpsku stižu pljuskovi i grmljavina, evo i kada

U Republici Srpskoj i FBiH se sutra u poslije podnevnim časovima očekuje naoblačenje sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

Pljuskovi će ponegd‌je biti izraženiji uz jak vjetar, uz moguću pojavu grada, posebno na zapadu, jugu i jugoistoku, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U prvom dijelu dana biti pretežno sunčano i vruće sa temperaturom do 38 stepeni Celzijusovih. U večernjim časovima i tokom noći sa utorka na srijedu jača promjena vremena očekuje se prvo na sjeveru, uz jače pljuskove sa grmljavinom, lokalnim nepogodama uz obilnije padavine u kratkom periodu, jak do olujni vjetar, a ponegd‌je je moguća pojava grada.

Jutarnja temperatura vazduha biće od 14 do 22, na jugu do 25 stepeni, a dnevna od 32 do 38, u višim pred‌jelima od 27 stepeni Celzijusovih.

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"Duvaće vjetar slab do umjeren istočni, u zonama pljuskova povremeno jak. Uveče i naredne noći na sjeveru jak do olujni sjeverozapadni", saopšteno je iz RHMZ-a.