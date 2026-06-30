U Srpsku stižu pljuskovi i grmljavina, evo i kada

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
U Republici Srpskoj i FBiH se sutra u poslije podnevnim časovima očekuje naoblačenje sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.
Pljuskovi će ponegdje biti izraženiji uz jak vjetar, uz moguću pojavu grada, posebno na zapadu, jugu i jugoistoku, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U prvom dijelu dana biti pretežno sunčano i vruće sa temperaturom do 38 stepeni Celzijusovih. U večernjim časovima i tokom noći sa utorka na srijedu jača promjena vremena očekuje se prvo na sjeveru, uz jače pljuskove sa grmljavinom, lokalnim nepogodama uz obilnije padavine u kratkom periodu, jak do olujni vjetar, a ponegdje je moguća pojava grada.
Jutarnja temperatura vazduha biće od 14 do 22, na jugu do 25 stepeni, a dnevna od 32 do 38, u višim predjelima od 27 stepeni Celzijusovih.
Svijet
Rekordna poskupljenja u Njemačkoj: Kirije rastu četiri puta brže od plata
"Duvaće vjetar slab do umjeren istočni, u zonama pljuskova povremeno jak. Uveče i naredne noći na sjeveru jak do olujni sjeverozapadni", saopšteno je iz RHMZ-a.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Društvo
2 h0
Društvo
2 h0
Društvo
3 h0
Društvo
3 h0
Najnovije
16
19
16
18
16
14
16
12
16
07
Trenutno na programu