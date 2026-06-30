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Frontalni poremećaj donosi slične pojave u BiH i Hrvatsku

Autor:

ATV redakcija
30.06.2026 17:11

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Фронтални поремећај доноси сличне појаве у БиХ и Хрватску

Najpoznatiji bh. meteorolog Nedim Sladić najavio je da u naš region stiže hladni frontalni poremećaj koji će donijeti slične vremenske pojave u BiH i Hrvatsku.

Dok navijači Bosne i Hercegovine s nestrpljenjem iščekuju duel osmine finala Svjetskog prvenstva protiv Sjedinjenih Američkih Država, poznati meteorolog Nedim Sladić upozorio je na značajnu promjenu vremenskih prilika koja će zahvatiti zemlju upravo u noći odigravanja utakmice.

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Prema njegovoj prognozi, u Bosnu i Hercegovinu stiže hladni frontalni poremećaj koji će donijeti osjetno niže temperature, pojačan vjetar i obilnije padavine.

Pljuskovi, grmljavina i jak vjetar

Sladić navodi da će tokom večeri u srijedu obilna kiša najprije zahvatiti kontinentalni dio Hrvatske, nakon čega će se nestabilno vrijeme proširiti i na Bosnu i Hercegovinu.

"Širom kontinentalne Hrvatske tokom večernjih sati u srijedu očekuju se obilnija kiša i pljuskovi. Sličan scenario očekuje se i u Bosni i Hercegovini u noći sa srijede na četvrtak, kada će duvati jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, uz jaku kišu, pljuskove i grmljavinu koja će se iz Krajine širiti prema jugoistoku do ranih jutarnjih sati", napisao je Sladić, prenosi "N1".

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Na kraju svoje objave meteorolog je poslao i poruku koja će se sigurno dopasti navijačima reprezentacije Bosne i Hercegovine.

“Kad već vrijeme ne ide u korist, neka nam ipak situacija na stadionu bude naklonjenija", rekao je on.

Podsjetimo, reprezentacija Bosne i Hercegovine će u noći sa srijede na četvrtak od 2:00 sata po srednjoevropskom vremenu igrati protiv domaće selekcije Sjedinjenih Američkih Država za plasman u četvrtfinale Svjetskog prvenstva.

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Nedim Sladić

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Vremenska prognoza

Hladni frontalni poremećaj

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