Vocap uvodi opciju koja poboljšava privatnost korisnika

Popularna aplikacija za razmjenu poruka i poziva - Vocap, uvela je novu opciju koja će se sigurno svidjeti korisnicima koji žele da zaštite svoju privatnost.

Korisnici Vocapa uskoro će dobiti mogućnost da komuniciraju bez otkrivanja svog broja mobilnog telefona.

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Kompanija je potvrdila da od naredne sedmice počinje rezervacija korisničkih imena, čime se otvara novo poglavlje u načinu povezivanja ljudi na ovoj platformi.

Očekuje se da će ova promjena posebno biti korisna onima koji žele veću kontrolu nad svojom privatnošću prilikom dopisivanja.

Iako će rezervacija biti dostupna veoma brzo, sama funkcija korišćenja korisničkih imena neće odmah stići do svih korisnika. Iz kompanije navode da će nova opcija postepeno postati dostupna tokom ove godine. Takav način uvođenja omogućava testiranje sistema i otklanjanje eventualnih problema prije globalne primene.

Novi način uspostavljanja kontakta

Prelazak na sistem korisničkih imena znači da više neće biti neophodno dijeliti broj telefona kako bi razgovor mogao da počne. Umjesto toga, biće dovoljno da druga osoba zna tačno korisničko ime koje želite da koristi prilikom prvog kontakta. Time će korisnici moći lakše da zaštite svoje lične podatke u svakodnevnoj komunikaciji.

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Iz Vocapa naglašavaju da neće postojati javni imenik niti sistem preporuka koji bi prikazivao korisnička imena. Time se dodatno ograničava mogućnost da neko pronađe korisnika bez njegovog znanja ili namjere. Na taj način privatnost ostaje jedan od glavnih prioriteta prilikom uvođenja nove funkcije.

Rezervacija počinje prije zvaničnog uvođenja

Kompanija Meta je odlučila da omogući raniju rezervaciju korisničkih imena jer očekuje veliko interesovanje za pojedine nazive. Na taj način korisnici dobijaju priliku da na vrijeme odaberu ime koje im odgovara prije nego što funkcija postane dostupna svima. Ovo bi moglo da spriječi zauzimanje popularnih korisničkih imena čim opcija bude zvanično aktivirana.

Kako bi izbor bio jednostavniji, Vocap priprema i alat za generisanje predloga korisničkih imena. Ova opcija trebalo bi da pomogne onima koji ne mogu da pronađu željeni naziv ili traže odgovarajuću alternativu. Sistem će pritom nuditi više različitih prijedloga kako bi izbor bio što jednostavniji.

Posebne pogodnosti za kreatore i organizacije

Planirano je da kreatori sadržaja, mala preduzeća i organizacije mogu da rezervišu isto korisničko ime koje već koriste na Instagramu ili Fejsbuku. Na taj način njihov identitet na različitim platformama mogao bi da ostane usklađen. To bi moglo da olakša prepoznatljivost brendova i komunikaciju sa publikom.

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Ipak, kompanija za sada nije objasnila kako će ova mogućnost funkcionisati kada su u pitanju manji kreatori sadržaja, pa će više detalja vjerovatno biti poznato nakon zvaničnog pokretanja funkcije. Očekuje se da će dodatna pravila biti predstavljena zajedno sa širim uvođenjem ove opcije.

Dodatni sloj zaštite i postupak rezervacije

Pored korisničkih imena, Vocap razvija i opcioni bezbjednosni ključ za korisničko ime. Kada ta opcija bude uključena, samo poznavanje korisničkog imena neće biti dovoljno da neko pošalje poruku, već će biti potreban i dodatni ključ za uspostavljanje kontakta. Na taj način korisnici će imati još veću kontrolu nad tim ko može da im se obrati.

Kada rezervacija postane dostupna u određenoj zemlji, korisnici će prvo morati da ažuriraju aplikaciju na najnoviju verziju. Nakon toga potrebno je otvoriti Podešavanja, izabrati odjeljak Nalog, a zatim opciju Korisničko ime, gdje će biti moguće odabrati i sačuvati željeni naziv. Nakon uspješne rezervacije, korisničko ime će moći da se koristi kao glavni način za uspostavljanje novih razgovora.

(Kurir)