Тони Бијелић о Драгани Мирковић након развода: ''Колико си платила да ме пљују?''

Аутор:АТВ редакција
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Драгана Мирковић и Тони Бијелић важили су за један од најскладнијих парова на естради. Откад су одлучили да ставе тачку на свој брак, мало се зна о томе шта их је навело на тај поступак.
Познато је да Драгана Мирковић и њен бивши муж, бизнисмен Тони Бијелић, послије развода нису остали у добрим односима.
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Он је недавно прозвао Драгану, након што је она причала о краху њиховог брака, о чему не престаје да се говори, док је пјевачица у претходном периоду у више наврата спомињала Бијелића.
– Нисам знала колико сам јака особа. Мислила сам да сам њежна. Јача сам него што сам мислила. То сам схватила прије 5 година. Схватила сам да сам срећнија сама са својом дјецом. Тако сам одлучила. Када ја оваква одлучим да прекинем неки однос људи морају да знају да је много велики разлог, јер ја сам толико трпељива. Превише волим људе и много опраштам, али кад ја одлучим да прекинем онда је дошло преко главе. Схватила сам колико сам стабилна и срећна жена – рекла је Драгана Мирковић у подкасту “Б-13”.
– То је било шокантно за мене. Погрешни разлози су у питању у медијима, већи су разлози када је одлучим да прекинем, много су болнији разлози. Дјеца уз мене не сто посто, него милион. Ја сам уз њих својим животом. Имам срећу што уживам у малим стварима. Био је складан брак неко вријеме. Поштујем оца своје дјеце и због своје дјеце никада нећу рећи једну ријеч лошу. То је за мене био тужан период, тежак моменат када сам схватила да то морам да урадим. Знаш ко ми је ту помогао? Марко и Мануела. Они су рекли: “Мама, хајде да идемо”. Ја сам поднијела захтјев за развод брака – испричала је Драгана Мирковић, а на ову њену изјаву је реаговао и њен бивши муж Тони Бијелић и запрепастио јавност.
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– Није тај разлог… А, који је? Зна само Тони, а није то што су писали? А који је? – написао је у једној објави, па наставио:
– Срамота… Тони зна, али ћути, није битно – додао је.
– Гдје је та трудница? Колико си платила да ме пљују??? Ааа, нема труднице, а ни бебе… Да, да тужан период јер нема ко да те, да објасним… Доста је фолирања, срам те било, платила си да ме пљују! – написао је Тони Бијелић и изнио оптужбе на рачун бивше жене.
Драгану не дотичу шушкања у вези њеног односа са Бијелићем.
– Мислим да су људи примјетили да сам потпуно ван цијеле приче и да једноставно водим рачуна о својој дјеци. Остајем вјерна својој породици, водим рачуна о томе, волим лијепе ствари. Уживам са публиком, иначе сам особа која је препуна љубави и ништа то неће пореметити нити може да ме промијени. Могу људи да ми ураде нешто лоше, ја ћу увијек вољети људе, не могу никада постати огорчена жена. Само могу све више да волим – истакла је недавно пјевачица, па се осврнула на дјецу.
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– Увијек ме обрадују нечим. Клинци су дивни, иако нису више клинци, али ја то увијек тако кажем (смијех). Они су одрасли људи, јако добри и привржени, паметни и нормални, захвална сам им на томе што су увијек уз мене и што ме толико воле. Морам да кажем да су обоје препоносни на своју мајку, а то је мој највећи успјех који могу да добијем – рекла је тад Драгана за “Пинк”.
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