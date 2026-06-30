Netfliks sprema novu blokadu: Svaki nalog u kući moraće da ima svoj imejl?

Netfliks testira promjene za dijeljene naloge i uvođenje posebnih imejl adresa za svaki profil, što bi moglo uticati na korisnike zajedničkih pretplata.

Popularna platforma za striming i dalje eksperimentiše sa pravilima korišćenja. Ako ste mislili da je suzbijanje dijeljenja lozinki iz 2023. godine bio najveći izazov, spremite se za novi obrt: Netfliks sada navodno testira obaveznu promjenu koja zajednički kućni nalog pretvara u paket pojedinačnih prijava.

Prema pisanju portala Android autoriti (Android Authority), koji se poziva na nekoliko objava sa Redita (Reddit), Netfliks je počeo da podstiče pojedine korisnike da svakom profilu dodaju jedinstvenu imejl adresu, umjesto da svi koriste samo imejl glavnog vlasnika naloga.

Standardno, jedna imejl adresa i jedna lozinka kontrolišu cijeli nalog, dok do pet različitih profila omogućava članovima porodice da imaju odvojene liste gledanja, preporuke i istoriju strimovanja. Ako je nekome potreban verifikacioni kod ili želi da povrati pristup, sve ide preko imejl sandučeta vlasnika naloga.

Kada se imejl poveže, svaki profil može da dobija sopstvene kodove za verifikaciju i informacije za oporavak pristupa, bez potrebe da zavisi od vlasnika glavnog naloga. Ova promjena takođe pruža nešto više slobode svakom profilu. Korisnici mogu da kontrolišu pojedinačna podešavanja profila, a da i dalje dobijaju personalizovane preporuke na osnovu istorije gledanja. Ipak, ne vjeruju svi da je ova promjena uvedena isključivo radi praktičnosti.

Ovo ažuriranje stiže samo nekoliko godina nakon što je Netfliks pokrenuo akciju protiv dijeljenja lozinki i uveo koncept "Netfliks domaćinstva" (Netflix Household), koji ograničava pristup nalogu na ljude koji žive pod istim krovom, ali nudi i opciju doplate za dodatne članove na podržanim tržištima.

Netfliks je od tada predstavio nekoliko alata osmišljenih da olakšaju razdvajanje korisnika, kao što je "Prenos profila" (Profile Transfer), koji omogućava pretplatnicima da prebace svoju istoriju gledanja, preporuke, sačuvane igre i liste na potpuno zaseban nalog kada napuste zajedničku pretplatu.

Zbog takve istorije poteza, neki korisnici smatraju da bi imejl adrese vezane za konkretne profile na kraju mogle da olakšaju Netfliksu da razlikuje pojedinačne korisnike ili da ih u budućnosti lakše prebaci na zasebne naloge.

Trenutno se ovo ažuriranje uvodi postepeno, umjesto da se odjednom primijeni na sve korisnike. Ako stigne i do vašeg naloga, dodavanje imejla profilu može olakšati prijavljivanje, naročito u brojnijim domaćinstvima.

Ipak, s obzirom na to da Netfliks u posljednje vrijeme sve više steže obruč oko kontrole naloga, ostaje da se vidi da li je ovo zaista samo još jedna korisna funkcija ili početak nove faze u načinu na koji kompanija upravlja korisničkim nalozima.

(b92)