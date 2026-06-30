Nestala Mia Rakić (9) u Njemačkoj

Autor:ATV redakcija
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Njemačka policija intenzivno traga za djevojčicom Mijom Rakić (9), koja je u ponedjeljak ujutru nestala nakon što je prevezena do Osnovne škole "Ana Segers" u berlinskom naselju Adlershof.
Prema navodima policije, djevojčicu je prevozna služba dovezla do škole, ali ona nikada nije ušla u školsku zgradu. Nestanak je otkriven tek popodne, kada je trebalo da bude preuzeta nakon završetka nastave, prenosi Telegraf.
Mija ima smeđe oči, snažnije je građe i dugu smeđu kosu. Postoji mogućnost da sa sobom nosi platnenu torbu sa motivima životinja.
Policija je saopštila da se istraga vodi u svim pravcima i da je ovo prvi put da je prijavljen njen nestanak. Istražitelji provjeravaju da li je djevojčica pravilno predata školi nakon dolaska školskim prevozom. U okviru istrage biće saslušana djeca koja su se tog jutra nalazila u istom vozilu, kao i članovi njene porodice.
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Jedinica za nestale osobe Državne kriminalističke policije uputila je apel građanima da pomognu u potrazi. Posebno se traže osobe koje su vidjele Miju u ponedeljak poslije 7.50 časova u okolini škole ili imaju bilo kakve informacije koje bi mogle doprinijeti njenom pronalasku.
Građani informacije mogu prijaviti Jedinici za nestale osobe berlinske policije pozivom na broj (030) 4664-912444, putem elektronske pošte na adresu LKA124Hinweise@polizei.berlin.de, ili u najbližoj policijskoj stanici.
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