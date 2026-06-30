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Neredi u Hagu, nekoliko lica uhapšeno

Autor:

ATV redakcija
30.06.2026 11:11

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Мушкарац са лисицама држи руке на столу
Foto: Pexels

Nekoliko lica je uhapšeno nakon što su u Hagu izbili neredi poslije poraza reprezentacije Holandije od reprezentacije Maroka na Svjetskom prvenstvu u fudbalu, saopštila je policija.

Iz policije navode da su "tokom proslave pobjede Maroka" u kvartu Shildersvijk.

Мароко СП 2026.

Fudbal

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Okupljena grupa ljudi gađala je policajce kamenjem i pirotehničkim sredstvima, zbog čega su razmještene mobilne policijske jedinice i postavljen je vodeni top.

Holandija je noćas izgubila od Maroka u utakmici šesnaestine finala, nakon izvođenja jedanaesteraca, prenosi Srna.

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Tagovi :

Hag

neredi

hapšenje

Holandija

Maroko

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