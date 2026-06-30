Neredi u Hagu, nekoliko lica uhapšeno

Autor:ATV redakcija
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Nekoliko lica je uhapšeno nakon što su u Hagu izbili neredi poslije poraza reprezentacije Holandije od reprezentacije Maroka na Svjetskom prvenstvu u fudbalu, saopštila je policija.
Iz policije navode da su "tokom proslave pobjede Maroka" u kvartu Shildersvijk.
Fudbal
Nije moglo dramatičnije – Maroko izbacio Holandiju poslije penala!
Okupljena grupa ljudi gađala je policajce kamenjem i pirotehničkim sredstvima, zbog čega su razmještene mobilne policijske jedinice i postavljen je vodeni top.
Holandija je noćas izgubila od Maroka u utakmici šesnaestine finala, nakon izvođenja jedanaesteraca, prenosi Srna.
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