Neredi u Hagu, nekoliko lica uhapšeno

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Nekoliko lica je uhapšeno nakon što su u Hagu izbili neredi poslije poraza reprezentacije Holandije od reprezentacije Maroka na Svjetskom prvenstvu u fudbalu, saopštila je policija.

Iz policije navode da su "tokom proslave pobjede Maroka" u kvartu Shildersvijk. Fudbal Nije moglo dramatičnije – Maroko izbacio Holandiju poslije penala! Okupljena grupa ljudi gađala je policajce kamenjem i pirotehničkim sredstvima, zbog čega su razmještene mobilne policijske jedinice i postavljen je vodeni top. Holandija je noćas izgubila od Maroka u utakmici šesnaestine finala, nakon izvođenja jedanaesteraca, prenosi Srna.

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