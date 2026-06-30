Filip Kovačević (52) poginuo u padu aviona u Francuskoj

Među 11 osoba koje su poginule u stravičnoj avionskoj nesreći u mjestu Tomblen, u blizini Nansija u Francuskoj, bio je i iskusni instruktor padobranstva Filip Kovačević (52).

Iskusni instruktor je iza sebe imao čak 6.800 skokova padobranom i više od dvije decenije iskustva u ovom sportu.

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Kako prenosi francuski list L'Est Républicain, u nesreći su život izgubili pilot, pet instruktora padobranstva i pet polaznika koji su tog dana trebalo da izvedu svoje prve skokove.

Ko je Filip Kovačević?

Filip Kovačević živio je u Kingershajmu u Alzasu. Nekadašnji zaposleni kompanije PSA u Miluzu, radio je kao podizvođač za Veoliju, a od 2007. godine bio je licencirani instruktor padobranstva. Tokom karijere ostvario je oko 6.800 skokova, a 2019. godine osvojio je bronzanu medalju na Prvenstvu Francuske u disciplini upravljanje padobranskom kupolom, održanom u Orleanu.

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Godinama je bio član padobranske škole u Bezansonu i važio je za jednog od najiskusnijih instruktora u francuskoj padobranskoj zajednici.

Pored Kovačevića, među poginulim instruktorima bili su Dejvi Telije (53), profesionalni vatrogasac iz departmana Var, Entoni Planšon, instruktor padobranstva i pilot Regionalnog centra za obuku padobranaca u Strazburu, Pjer Graber i Alberik Mules (33), direktor kompanije Vertical Addict.

Među stradalim polaznicima bili su Sintija Vali (49), medicinska sestra u operacionoj sali, Damijen Đakoveli, medicinski tehničar iz Nansija, i Jusef El Idrisi (48), računovođa iz Tomblena.

Nesreća se dogodila u nedjelju, a prema prvim informacijama, niko od 11 ljudi koji su se nalazili u njemačkom avionu tipa Pilatus nije preživio. Francuske vlasti pokrenule su istragu kako bi utvrdile uzrok pada letjelice, koja se smatra najsmrtonosnijom nesrećom lakog aviona u Francuskoj.

(Telegraf.rs)