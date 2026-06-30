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Teška nesreća, povrijeđeno sedam kamiondžija: Eksplodirala plinska boca dok su pripremali obrok

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ATV redakcija
30.06.2026 09:05

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Тешка несрећа, повријеђено седам камионџија: Експлодирала плинска боца док су припремали оброк
Foto: Unsplash

Sedam državljana Srbije povrijeđeno je u eksploziji plinske boce koja se dogodila u subotu, 27. juna, na prostoru aerodroma u Heršingu kod Linca u Austriji.

Prema navodima austrijskih medija, povrijeđeni su vozači kamiona iz Srbije koji su u prikolici pripremali obrok.

Nesreća se dogodila oko 15.20 časova, kada je su vozači iz Srbije koristili plinsku bocu za kuvanje. Iz za sada neutvrđenog razloga boca je iznenada eksplodirala, a u eksploziji je povrijeđeno sedam osoba.

Jedan od očevidaca bio je 53-godišnji državljanin Srbije, koji je odmah nakon eksplozije pritekao u pomoć povrijeđenim kolegama. Kako prenose mediji, upravo on je započeo akciju spasavanja i pružao prvu pomoć do dolaska hitnih službi.

Najteže su povrijeđeni 41-godišnji vozač i njegov 54-godišnji kolega, koji su zadobili teške povrede. Obojica su helikopterom prevezena u Opštu bolnicu u Beču.

Preostalih pet povrijeđenih muškaraca zbrinuto je u bolnicama u Lincu i Velsu.

Policija je pokrenula istragu kako bi utvrdila tačan uzrok eksplozije, prenosi Mondo.

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Tagovi :

Kamion

Austrija

Eksplozija

Plinska boca

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