Keiko Fudžimori je nova predsjednica Perua

Nacionalna kancelarija za izborne procese Perua saopštila je da je Keiko Fudžimori (51), liderka stranke Snaga naroda (Fuerza popular), nova predsjednica te zemlje.

Kancelarija za izborne procese je rezultate saopštila nakon što je završila prebrojavanje 100 odsto glasačkih listića u drugom krugu predsjedničkih izbora.

Prema zvaničnim podacima, Fudžimori je osvojila 50,1 odsto važećih listića, odnosno 9,2 miliona glasova, čime je tijesno pobjedila kandidata stranke Zajedno za Peru Roberta Sančeza, koji je osvojio glasove 9,1 miliona Peruanaca ili 49,8 odsto.

Fudžimori je u drugom krugu izbora pobijedila sa 49.600 glasova razlike.

Izborne vlasti odbile su sve žalbe opozicije.

Akredative će primiti 15. jula, a na družnost će stupiti 28. jula.

Fudžimori je ćerka Alberta Fudžimorija, bivšeg predsjednika te zemlje Alberta Fudžimorija, prenosi RTS