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Sabalenka ismijavala Teodoru Kostović

Autor:

ATV redakcija
30.06.2026 08:59

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Сабаленка исмијавала Теодору Костовић
Foto: Tanjug/AP/Kin Cheung

Bjeloruskinja Arina Sabalenka se "rugala" srpskoj teniserki Teodori Kostović poslije ubjedljive pobjede nad Vimbldonu.

Kostović je prvi put ušla u glavni žreb Vimbldona, ali nije imala sreće sa žrebom, pošto je za protivnicu dobila Arinu Sabalenku – najbolju teniserku svijeta.

Sabalenka je rutinski slavila sa 6:2, 6:3 za nešto više od sat vremena igre, a potom je na konferenciji ismijavala rivalku.

Теодора Костовић
Teodora Kostović

Došla je vidno raspoložena na konferenciju za medije, a onda je odlučila da ponizi Teodoru Kostović koja je pred meč imala jednu samouverenu izjavu, a to je da želi da "testira" snagu Beloruskinji.

"Shvatila sam tek sad šta je rekla, pomalo je smiješno.Rekla je da hoće da vidi mogu li da izdržim njenu snagu. Ha-ha. Toliko strašno. Dobro je što ima takvu vjeru u sebe, to je dobra stvar za imati. Ne gledam previše šta pričaju moje protivnice, može to da bude izvučeno iz konteksta, tako da gledam da se sklonim od toga", rekla je Sabalenka koja se ironično nasmijala dok je pričala o srpskoj mladoj teniserki.

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Arina Sabalenka

Teodori Kostović

Vimbldon

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