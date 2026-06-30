Logo

Danas sastanak vladajuće koalicije u Banjaluci

Autor:

ATV redakcija
30.06.2026 09:28

Komentari:

0
Данас састанак владајуће коалиције у Бањалуци
Foto: ATV

U Banjaluci će danas biti održan sastanak predsjednika stranaka vladajuće koalicije u Republici Srpskoj.

Sastanak je zakazan u 14.00 časova u prostorijama Sekretarijata SNSD-a, saopšteno je iz ove stranke.

Konferencija za novinare planirana je u 14.30 časova, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

vladajuća koalicija

Sastanak

SNSD

Milorad Dodik

Banjaluka

Komentari (0)

Više iz rubrike

беба и мајка руке

Republika Srpska

U Srpskoj rođeno 26 beba

4 h

0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: SNSD će podržati veto koji je uložila Željka Cvijanović

5 h

0
Народна скупштина Републике Српске

Republika Srpska

Danas Kolegijum Narodne skupštine Srpske

5 h

0
Горан Селак министар правде Републике Српске гостује у Центру Дана.

Republika Srpska

Selak: Uvijek trebamo zastupati interese Srpske, građani mogu biti ponosni

15 h

3

  • Najnovije

12

41

Sa dnevnog reda skinute izmjene Krivičnog zakona kojima se kažnjava veličanje ustaštva

12

36

Vulić: Apsolutna podrška Kluba SNSD-a srpskom članu Predsjedništva BiH

12

35

Nestala Mia Rakić (9) u Njemačkoj

12

32

Šta se dešava sa vašom kožom kada izgorite na suncu? Evo zašto nastaju crvenilo, plikovi i ljuštenje

12

31

Nosio slike Mladića i Karadžića: Potvrđena presuda protiv Miodraga Malića

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima