Danas sastanak vladajuće koalicije u Banjaluci

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U Banjaluci će danas biti održan sastanak predsjednika stranaka vladajuće koalicije u Republici Srpskoj.

Sastanak je zakazan u 14.00 časova u prostorijama Sekretarijata SNSD-a, saopšteno je iz ove stranke. Konferencija za novinare planirana je u 14.30 časova, prenosi Srna.

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