Danas sastanak vladajuće koalicije u Banjaluci

Autor:ATV redakcija
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U Banjaluci će danas biti održan sastanak predsjednika stranaka vladajuće koalicije u Republici Srpskoj.
Sastanak je zakazan u 14.00 časova u prostorijama Sekretarijata SNSD-a, saopšteno je iz ove stranke.
Konferencija za novinare planirana je u 14.30 časova, prenosi Srna.
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