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Pala prošnja na Noletovom meču, evo šta je poručio budućim mladencima

Autor:

ATV redakcija
30.06.2026 08:20

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Пала прошња на Нолетовом мечу, ево шта је поручио будућим младенцима
Foto: Tanjug/AP/Christophe Ena

Novak Đoković je danas tokom meča prvog kola Vimbldona protiv Kineza Vua Jibinga na Centralnom terenu svjedočio prosidbi na tribinama i odmah tražio pozivnicu za vjenčanje.

Nakon što je Đoković osvojio prvi set, jedan muškarac iz publike iskoristio je pauzu da zaprosi d‌jevojku.

Đoković je to primijetio po povratku na teren, pokazao paru znak srca i podignute palčeve, a potom dobacio: "Želim pozivnicu za vjenčanje".

Simpatičnu situaciju podijelila je i zvanična Instagram stranica Wimbledona, koja je u opisu objave napisala: "Jedna pozivnica za vjenčanje za gospodina Đokovića".

Međutim, posebnu pažnju na tribinama izazvalo je i prisustvo portorikanskog repera Bed Banija u loži srbijanskog tenisera na Centralnom terenu.

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Njegov dolazak uslijedio je dva dana nakon što se Đoković pojavio na sceni tokom muzičarevog koncerta u Londonu.

Zanimljivo je da Bed Bani već ima poveznicu sa sličnom situacijom. Naime, tokom njegovog nastupa na poluvremenu Super Bowla ove godine održano je pravo vjenčanje, što je dodatno pojačalo neobičan spoj tenisa, muzike i trenutka sa tribina kojim je otvoren Đokovićev nastup na ovogodišnjem Vimbldonu.

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