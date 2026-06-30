Logo

Đoković pobjedom okončao agoniju!

Autor:

ATV redakcija
30.06.2026 07:19

Komentari:

0
Ђоковић побједом окончао агонију!
Foto: Tanjug/AP/Kin Cheung

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u drugo kolo Vimbldona, pobedom nad Jibing Vuom.

Đoković je savladao 102. igrača planete sa 6:4, 5:7, 6:4, 6:4.

Tako je postao prvi igrač u Open eri sa više od 80 pobjeda u uvodnim rundama Grend slem turnira.

Koliko je Vu bio dobar, govori podatak da je imao čak 54 vinera. O tome je govorio i Novak na terenu poslije susreta.

Naredni rival biće mu Stefanos Cicipas, koji je sa 3-0 bio bolji od Uga Gastona.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Novak Đoković

Vimbldon

Komentari (0)

Više iz rubrike

Данил Медведев

Tenis

Danil Medvedev deklasirao Marina Čilića

9 h

0
Синер и Кецмановић

Tenis

Siner drhtao pred Srbinom: Kecmanović namučio Italijana

13 h

0
Роман Сафијулин

Tenis

Veliko iznenađenje odmah na početku Vimbldona

14 h

0
Нестваран меч Иве Јовић за друго коло Вимблдона

Tenis

Nestvaran meč Ive Jović za drugo kolo Vimbldona

17 h

0

  • Najnovije

08

24

Tramp zaprijetio kompanijama zbog visoke cijene benzina

08

20

Pala prošnja na Noletovom meču, evo šta je poručio budućim mladencima

08

16

Preminuo otac Anđelke Prpić

08

09

Evropa želi da potpuno iskorijeni ribu-zec: Evo koliko će se plaćati svaki ulovljeni kilogram

08

09

Gejmeri u šoku: GTA 6 uopšte neće imati diskove?

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima