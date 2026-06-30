Đoković pobjedom okončao agoniju!

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u drugo kolo Vimbldona, pobedom nad Jibing Vuom.
Đoković je savladao 102. igrača planete sa 6:4, 5:7, 6:4, 6:4.
Tako je postao prvi igrač u Open eri sa više od 80 pobjeda u uvodnim rundama Grend slem turnira.
Koliko je Vu bio dobar, govori podatak da je imao čak 54 vinera. O tome je govorio i Novak na terenu poslije susreta.
Naredni rival biće mu Stefanos Cicipas, koji je sa 3-0 bio bolji od Uga Gastona.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
08
24
08
20
08
16
08
09
08
09
Trenutno na programu