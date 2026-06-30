Đoković pobjedom okončao agoniju!

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u drugo kolo Vimbldona, pobedom nad Jibing Vuom.

Đoković je savladao 102. igrača planete sa 6:4, 5:7, 6:4, 6:4.

Tako je postao prvi igrač u Open eri sa više od 80 pobjeda u uvodnim rundama Grend slem turnira.

Koliko je Vu bio dobar, govori podatak da je imao čak 54 vinera. O tome je govorio i Novak na terenu poslije susreta.

Naredni rival biće mu Stefanos Cicipas, koji je sa 3-0 bio bolji od Uga Gastona.