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Milorad Dodik: Čestitam Srđanu Kevcu i organizatorima Svesrpskog kupa

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04.09.2026 23:09

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Милорад Додик: Честитам Срђану Кевцу и организаторима Свесрпског купа
Foto: X / Milorad Dodik

Banjaluka i Republika Srpska su večeras postale mjesto susreta srpske omladine širom Evrope, koju spajaju fudbal, mladost i patriotizam, rekao je Milorad Dodik povodom početka Svesrpskog omladinskog fudbalskog kupa.

"Čestitam Srđanu Kevcu i organizatorima na svečanom otvaranju Svesrpskog omladinskog fudbalskog kupa i želim da preraste u tradiciju.

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Veliko mi je zadovoljstvo što smo podržali priču koja spaja istinske vrijednosti, budućnost i zajedništvo", rekao je Dodik.

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Srđan Kevac

Svesrpski kup u fudbalu

Banjaluka

Milorad Dodik

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