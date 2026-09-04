Milorad Dodik: Čestitam Srđanu Kevcu i organizatorima Svesrpskog kupa

Autor:ATV redakcija
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Banjaluka i Republika Srpska su večeras postale mjesto susreta srpske omladine širom Evrope, koju spajaju fudbal, mladost i patriotizam, rekao je Milorad Dodik povodom početka Svesrpskog omladinskog fudbalskog kupa.
"Čestitam Srđanu Kevcu i organizatorima na svečanom otvaranju Svesrpskog omladinskog fudbalskog kupa i želim da preraste u tradiciju.
Fudbal
Kevac o Svesrpskom kupu: Odavno nismo imali bolji turnir u Republici Srpskoj
Veliko mi je zadovoljstvo što smo podržali priču koja spaja istinske vrijednosti, budućnost i zajedništvo", rekao je Dodik.
Banjaluka i Republika Srpska su večeras postale mjesto susreta srpske omladine širom Evrope, koju spajaju fudbal, mladost i patriotizam.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 4, 2026
Čestitam Srđanu Kevcu i organizatorima na svečanom otvaranju Svesrpskog omladinskog fudbalskog kupa i želim da preraste u tradiciju.
Veliko mi… pic.twitter.com/Es3bGV22T4
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