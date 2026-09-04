Milorad Dodik: Čestitam Srđanu Kevcu i organizatorima Svesrpskog kupa

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Foto: X / Milorad Dodik

Banjaluka i Republika Srpska su večeras postale mjesto susreta srpske omladine širom Evrope, koju spajaju fudbal, mladost i patriotizam, rekao je Milorad Dodik povodom početka Svesrpskog omladinskog fudbalskog kupa.

"Čestitam Srđanu Kevcu i organizatorima na svečanom otvaranju Svesrpskog omladinskog fudbalskog kupa i želim da preraste u tradiciju. Fudbal Kevac o Svesrpskom kupu: Odavno nismo imali bolji turnir u Republici Srpskoj Veliko mi je zadovoljstvo što smo podržali priču koja spaja istinske vrijednosti, budućnost i zajedništvo", rekao je Dodik. Banjaluka i Republika Srpska su večeras postale mjesto susreta srpske omladine širom Evrope, koju spajaju fudbal, mladost i patriotizam.



Čestitam Srđanu Kevcu i organizatorima na svečanom otvaranju Svesrpskog omladinskog fudbalskog kupa i želim da preraste u tradiciju.



Veliko mi… pic.twitter.com/Es3bGV22T4 — Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 4, 2026

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