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Levandovski ima novi klub

Autor:

ATV redakcija
30.06.2026 09:36

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Роберт Левандовски из Барселоне, десно, слави са саиграчем Ламином Јамалом након што је постигао пети гол за свој тим током осмине финала Лиге шампиона, реванш утакмице фудбалске утакмице између ФК Барселоне и ФК Њукасл Јунајтед у Барселони, Шпанија, у среду, 18. марта 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Joan Monfort

Robert Levandovski završio je evropsku karijeru i postao je novi član MLS Čikago Fajer.

Levendovski je završio svoje putovanje u Barseloni, a svojim kvalitetom i znanjem biće od velike pomoći članu MLS-a koji ovim potezom potvrđuje velike ambicije.

Na teren bi trebalo da izađe prvi put 16. jula u meču protiv Vankuvera.

Iskusni napadač u svojoj karijeri, pored Barselone, igrao je za Borusiju Dortmund i Bajern iz Minhena od značajnijih klubova.

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Tagovi :

Robert Levandovski

MLS

Čikago Fajer

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