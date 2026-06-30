Levandovski ima novi klub

Robert Levandovski završio je evropsku karijeru i postao je novi član MLS Čikago Fajer.

Levendovski je završio svoje putovanje u Barseloni, a svojim kvalitetom i znanjem biće od velike pomoći članu MLS-a koji ovim potezom potvrđuje velike ambicije.

Na teren bi trebalo da izađe prvi put 16. jula u meču protiv Vankuvera.

Iskusni napadač u svojoj karijeri, pored Barselone, igrao je za Borusiju Dortmund i Bajern iz Minhena od značajnijih klubova.