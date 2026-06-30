Kakav šok! Paragvaj izbacio Njemačku

Nakon 120 minuta rovovske bitke rezultat je bio 1:1, da bi u penal-seriji Paragvajci zadržali više koncentracije i sa 4:3 prošli među 16 najboljih na svijetu.

Njemačka je imala posjed i inicijativu, ali jalova dominacija skupo ih je koštala u finišu prvog poluvremena. U 42. minuti ofanzivci Paragvaja su odigrali sjajnu akciju, izigrali odbranu Elfa, a Julio Enciso je glavom pogodio za šokantnih 1:0 i oduševljenje na tribinama.

Njemačka je u nastavku krenula na sve ili ništa. Pritisak se isplatio već u 54. minuti kada je Florian Virc uputio maestralan centaršut, a Kai Haverc glavom matirao paragvajskog čuvara mreže za 1:1.

Do kraja regularnog dijela Nijemci su propustili zicer preko Haverca u 78. minuti, kada je golman Karlos Gil čudesnom intervencijom spasio Paragvaj.

Produžeci su donijeli dodatnu dramu. U 101. minuti stadion je eksplodirao kada je nakon kornera Džonatan Taks pogodio za 2:1 i potpuni preokret Njemačke. Ipak, slavlje Nijemaca prekinuo je marokanski sudija.

Nakon poziva iz VAR sobe i pregledavanja snimka, gol je poništen, jer je Valdemar Anton napravio očigledan faul nad golmanom Gilom u petercu. Samo nekoliko minuta kasnije, nevjerovatni Gil je ponovo zaustavio udarac Haverc glavom, a paragvajski golman je u 118. minuti odbranio udarac Antona iz čiste pozicije te odveo meč na penale.

Njemačka nikada nije izgbuila penal seriju

Poraz od Paragvaja označio je kraj jedinstvenog njemačkog rekorda na svjetskim prvenstvima. Naime, Njemačka do ovog meča nikada u istoriji nije izgubila izvođenje jedanaesteraca na Mundijalu.

Prije ovog susreta, Nijemci su slavili u sva četiri prethodna raspucavanja na Svetskim prvenstvima – 1982, 1986, 1990. i 2006. godine.

U tim duelima izveli su ukupno 18 penala i promašili samo jedan, još 1982. protiv Francuske.