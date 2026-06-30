Stravični prizori nakon sudara: Kamion buknuo, vozač živ izgorio, svuda garež i tijelo

Na dionici puta između Rume i Iriga jutros oko 7 sati dogodila se nezapamćena tragedija u kojoj je, prema prvim informacijama, jedno lice izgubilo život na užasan način, dok je drugo zadobilo povrede opasne po život u direktnom sudaru dva kamiona.

Reporteri "Telegrafa" sa terena javljaju da je prizor na mjestu udesa jeziv. Od kamiona koji se nakon silovitog treska zapalio ostala je samo ugljenisana olupina, dok se svuda okolo širi miris paljevine. Na asfaltu je vidljiva crna garež, a nepomično tijelo stradalog vozača i dalje se nalazi kraj uništenog teretnjaka.

Udes kod Rume

Vatrogasci sprečili još veću katastrofu

Na mjesto ove teške nesreće odmah su došle sve dežurne službe, a drama je potrajala. Drugi kamion je pretrpio stravična oštećenja, a vozač je ostao zarobljen u zgužvanom limu.

Udes kod Rume

Brzom i efikasnom reakcijom vatrogasaca-spasilaca, koji su sjekli smrskanu kabinu, spriječena je još veća tragedija. Oni su uspjeli da izvuku drugog vozača prije nego što je plamen zahvatio i njegovo vozilo.

Povrijeđeni čovjek je u teškom stanju i životno ugrožen hitno predat ekipi Hitne pomoći, koja ga je prevezla na reanimaciju.

Saobraćaj u potpunom prekidu

Na ovoj dionici puta saobraćaj je u potpunom prekidu i preusmjeren je na alternativne pravce. Policija i dežurni tužilac obavljaju uviđaj kako bi se utvrdilo šta je dovelo do ovog stravičnog sudara, dok vatrogasne ekipe i dalje obezbeđuju teren.

(Telegraf)