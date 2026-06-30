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Nevrijeme u Austriji odnijelo autobus: Vozač u bolnici

Autor:

ATV redakcija
30.06.2026 11:12

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Невријеме у Аустрији
Foto: Društvena mreža X/Manuel Oberhuber

U Austrijskoj dolini Stanzertal nevrijeme je odnijelo autobus sa ceste u kojem su se nalazili vozač i troje putnika. Sve četiri osobe spašene su intervencijom vatrogasaca, a vozač je prevezen u bolnicu, piše Hojte.

Odron zatrpao cestu i zahvatio autobus

Nakon obilnih kiša, u ponedjeljak oko 20:20 sati pokrenulo se nekoliko odrona. Kamenje i blato prekrili su, između ostalog, državne ceste B171 i L68. Na cesti između mjesta Šnan i Flirš klizište je zahvatilo linijski autobus.

Spašavanje iz vozila punog blata

Voda i blato s potoka Hohe Rafe na cesti su dosegnuli visinu od oko 80 centimetara te ušli u autobus, zbog čega su pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva morali spašavati 49-godišnjeg vozača i troje putnika. Putnici - 31-godišnji muškarac iz Irana te 39-godišnja žena i 14-godišnjakinja iz Austrije - u incidentu nisu povrijeđeni.

Vozač u bolnici, ceste zatvorene

Vozača autobusa hitna je pomoć prevezla u bolnicu u Zamsu s povredama zasad neutvrđene visine.

Pogođena cesta, kao i cesta L68, ostale su zatvorene tokom noći. Pristup stambenim objektima na tom području od 21:30 bio je moguć obilazno preko brze ceste S16. Cesta B171 očišćena je i puštena u promet do 22:20. Tokom današnjeg dana, nakon dodatne procjene situacije, u raščišćavanju će se koristiti i teška mehanizacija.

(indeks)

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autobus

klizište

Austrija

nevrijeme

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