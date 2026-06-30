Nevrijeme u Austriji odnijelo autobus: Vozač u bolnici

U Austrijskoj dolini Stanzertal nevrijeme je odnijelo autobus sa ceste u kojem su se nalazili vozač i troje putnika. Sve četiri osobe spašene su intervencijom vatrogasaca, a vozač je prevezen u bolnicu, piše Hojte.

Odron zatrpao cestu i zahvatio autobus

Nakon obilnih kiša, u ponedjeljak oko 20:20 sati pokrenulo se nekoliko odrona. Kamenje i blato prekrili su, između ostalog, državne ceste B171 i L68. Na cesti između mjesta Šnan i Flirš klizište je zahvatilo linijski autobus.

Spašavanje iz vozila punog blata

Voda i blato s potoka Hohe Rafe na cesti su dosegnuli visinu od oko 80 centimetara te ušli u autobus, zbog čega su pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva morali spašavati 49-godišnjeg vozača i troje putnika. Putnici - 31-godišnji muškarac iz Irana te 39-godišnja žena i 14-godišnjakinja iz Austrije - u incidentu nisu povrijeđeni.

Vozač u bolnici, ceste zatvorene

Vozača autobusa hitna je pomoć prevezla u bolnicu u Zamsu s povredama zasad neutvrđene visine.

Gestern gab es den ersten von drei Unwettertagen.

Bei Schnann (T) wurde ein Bus von einer Mure mitgerissen.

Hagel gab es etwa im Raum Zwettl (NÖ).

Und in Vöcklabruck (OÖ) gab es neben 96 km/h Sturmböen auch Überflutungen im Stadtzentrum.

🎥 Dominik Mair, Wetter-Hausruckviertel pic.twitter.com/MeMquxWpXf — Manuel Oberhuber (@manu_oberhuber) June 30, 2026

Pogođena cesta, kao i cesta L68, ostale su zatvorene tokom noći. Pristup stambenim objektima na tom području od 21:30 bio je moguć obilazno preko brze ceste S16. Cesta B171 očišćena je i puštena u promet do 22:20. Tokom današnjeg dana, nakon dodatne procjene situacije, u raščišćavanju će se koristiti i teška mehanizacija.

(indeks)