Nevrijeme u Austriji odnijelo autobus: Vozač u bolnici

Autor:ATV redakcija
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U Austrijskoj dolini Stanzertal nevrijeme je odnijelo autobus sa ceste u kojem su se nalazili vozač i troje putnika. Sve četiri osobe spašene su intervencijom vatrogasaca, a vozač je prevezen u bolnicu, piše Hojte.
Odron zatrpao cestu i zahvatio autobus
Nakon obilnih kiša, u ponedjeljak oko 20:20 sati pokrenulo se nekoliko odrona. Kamenje i blato prekrili su, između ostalog, državne ceste B171 i L68. Na cesti između mjesta Šnan i Flirš klizište je zahvatilo linijski autobus.
Voda i blato s potoka Hohe Rafe na cesti su dosegnuli visinu od oko 80 centimetara te ušli u autobus, zbog čega su pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva morali spašavati 49-godišnjeg vozača i troje putnika. Putnici - 31-godišnji muškarac iz Irana te 39-godišnja žena i 14-godišnjakinja iz Austrije - u incidentu nisu povrijeđeni.
Vozača autobusa hitna je pomoć prevezla u bolnicu u Zamsu s povredama zasad neutvrđene visine.
Gestern gab es den ersten von drei Unwettertagen.— Manuel Oberhuber (@manu_oberhuber) June 30, 2026
Bei Schnann (T) wurde ein Bus von einer Mure mitgerissen.
Hagel gab es etwa im Raum Zwettl (NÖ).
Und in Vöcklabruck (OÖ) gab es neben 96 km/h Sturmböen auch Überflutungen im Stadtzentrum.
🎥 Dominik Mair, Wetter-Hausruckviertel pic.twitter.com/MeMquxWpXf
Pogođena cesta, kao i cesta L68, ostale su zatvorene tokom noći. Pristup stambenim objektima na tom području od 21:30 bio je moguć obilazno preko brze ceste S16. Cesta B171 očišćena je i puštena u promet do 22:20. Tokom današnjeg dana, nakon dodatne procjene situacije, u raščišćavanju će se koristiti i teška mehanizacija.
(indeks)
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