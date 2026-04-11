U Jablanici kreće izgradnja zgrade za porodice koje su ostale bez domova u katastrofalnim poplavama

Na Gornjoj Koloniji u Jablanici kreće izgradnja stambene zgrade namijenjene građanima čiji su objekti uništeni usljed poplava i klizišta, a u petak, 10. aprila je izvršeno i uvođenje izvođača u posao.

Radi se o projektu od izuzetnog značaja za lokalnu zajednicu, kojim će se trajno riješiti stambeno pitanje za osam porodica koje su pretrpjele velike materijalne štete, objavili su iz te opštine.

Opština Jablanica ishodovala je i obezbijedila zemljište, kao i sve neophodne dozvole za gradnju, čime su stvoreni uslovi za realizaciju ovog značajnog projekta.

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica je implementator projekta, odnosno sredstava koja su obezbijeđena od strane Ujedinjenih Arapskih Emirata, te je provelo kompletnu tendersku proceduru, uključujući odabir izvođača radova i nadzora. Izvođač radova je firma "GPI" d.o.o. Konjic, dok stručni nadzor vrši "Radis" d.o.o. Istočno Sarajevo.

Ukupna ugovorena vrijednost projekta iznosi 1.073.273 KM, a planirana je izgradnja stambene zgrade sa ukupno osam stanova.

Realizacijom ovog projekta nastavlja se pružanje podrške građanima pogođenim prirodnim nepogodama, s ciljem osiguranja sigurnijeg i kvalitetnijeg životnog okruženja, naveli su iz Opštine Jablanica.

(Radio Sarajevo)