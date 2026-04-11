Patrijarh Porfirije: Sišavši u ad, Gospod sišao u centar našeg neprijatelja i iznutra ga pobijedio

Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije služio je danas, na Veliku subotu Svetu liturgiju u sjedištu Srpske pravoslavne crkve - Pećkoj Patrijaršiji, kojoj je prisustvovao vjerni narod sa Kosova i Metohije.

Patrijarh je u besjedi poželio da Gospod svima da smirenje i otvori duhovni put za spoznaju tajnu njegovog silaska u grob.

- Ona nije apstraktna, uopštena kategorija, nego izraz ljubavi živoga Boga koji voli svakoga od nas i koji ulazeći u samu maticu smrti, u sam ad, obesnažuje ono što je naš jedini suštinski neprijatelj, a to je smrt. Ona je istovremeno povezana i sa grijehom i sa đavolom - rekao je patrijarh Porfirije.

Patrijarh srpski je istakao da je Gospod sišavši u ad, sišao u centar našeg neprijatelja i iznutra ga pobijedio.

- Ne zbog toga što je njemu potrebno bilo jer je on gospodar i života i smrti, nego zato što je to bilo potrebno nama ljudima, svakome od nas, svakome čovjeku - poručio je patrijarh Porfirije.

Patrijarh srpski Porfirije stigao je na Veliki petak u Pećku Patrijaršiju gdje će sa vjernim narodom dočekati Vaskrs.

Patrijarha su dočekali igumanija manastira, mati Haritina sa monahinjama, iguman manastira Svetih Arhangela kod Prizrena, otac Mihailo, pećki sveštenici i vjernici.

Patrijarh srpski Porfirije će i na Vaskrs služiti liturgiju u Pećkoj Patrijaršiji, dok će na Vaskršnji ponedjeljak služiti u manastiru Visoki Dečani.