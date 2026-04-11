Patrijarh Porfirije: Sišavši u ad, Gospod sišao u centar našeg neprijatelja i iznutra ga pobijedio

ATV
11.04.2026 10:04

Патријарх Српске православне цркве Порфирије данас је у Васкршњој посланицима честитао Васкрс верницима
Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije služio je danas, na Veliku subotu Svetu liturgiju u sjedištu Srpske pravoslavne crkve - Pećkoj Patrijaršiji, kojoj je prisustvovao vjerni narod sa Kosova i Metohije.

Patrijarh je u besjedi poželio da Gospod svima da smirenje i otvori duhovni put za spoznaju tajnu njegovog silaska u grob.

Region

Nakon svađe čekićem izudarao čovjeka po glavi

- Ona nije apstraktna, uopštena kategorija, nego izraz ljubavi živoga Boga koji voli svakoga od nas i koji ulazeći u samu maticu smrti, u sam ad, obesnažuje ono što je naš jedini suštinski neprijatelj, a to je smrt. Ona je istovremeno povezana i sa grijehom i sa đavolom - rekao je patrijarh Porfirije.

Patrijarh srpski je istakao da je Gospod sišavši u ad, sišao u centar našeg neprijatelja i iznutra ga pobijedio.

- Ne zbog toga što je njemu potrebno bilo jer je on gospodar i života i smrti, nego zato što je to bilo potrebno nama ljudima, svakome od nas, svakome čovjeku - poručio je patrijarh Porfirije.

Patrijarh srpski Porfirije stigao je na Veliki petak u Pećku Patrijaršiju gdje će sa vjernim narodom dočekati Vaskrs.

Nauka i tehnologija

Komentare na Instagramu sada možete mijenjati, ali postoji jedan uslov

Patrijarha su dočekali igumanija manastira, mati Haritina sa monahinjama, iguman manastira Svetih Arhangela kod Prizrena, otac Mihailo, pećki sveštenici i vjernici.

Patrijarh srpski Porfirije će i na Vaskrs služiti liturgiju u Pećkoj Patrijaršiji, dok će na Vaskršnji ponedjeljak služiti u manastiru Visoki Dečani.

Patrijarh Porfirije

Kosovo i Metohija

Velika subota

Vaskrs

pravoslavlje

Pročitajte više

Мајкл Џексон на црвеном тепиху раширених руку.

Svijet

Majkl Džekson posthumno optužen za silovanje djece

3 h

0
Генерација рукометаша РК Борац која је прије 50 година постала првак Европе.

Ostali sportovi

Pola vijeka od najvećeg uspjeha: Prije 50 godina Borac postao šampion Evrope

3 h

0
Ненад Стевандић

Republika Srpska

Stevandić: U slozi i zajedništvu pronaći oslonac za napredak

3 h

0
Свештеник држи чашу за причешће (путир).

Savjeti

Da li žene smiju da se pričeste tokom menstruacije: Ovako je govorio patrijarh Pavle

3 h

0

Više iz rubrike

Гужва на ГП Градишка на излазу из БиХ.

Društvo

Haos na graničnim prelazima: I jutros duge kolone vozila

3 h

0
Беба

Društvo

Najljepše vijesti stižu iz porodilišta: Srpska bogatija za 10 beba

4 h

0
Граница

Društvo

Naoružajte se strpljenjem: Sve o EES sistemu i pravilima na granici

4 h

1
Danas je Velika subota: Ove običaje svaki Srbin mora da zna

Društvo

Danas je Velika subota: Ove običaje svaki Srbin mora da zna

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

37

Pucao na mladića na ulici, dokrajčio ga u kafani gd‌je se sakrio

12

29

Trišić Babić: Neka nas vaskršnja radost podsjeti na neprolazne vrijednosti praštanja

12

28

Djevojka (19) poginula u teškoj saobraćajnoj nesreći

12

26

Tragedija: Sletio kamionom u Unu, nije mu bilo pomoći

12

17

Art radar: Kultura od Prijedora do Venecije

