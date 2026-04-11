Da li žene smiju da se pričeste tokom menstruacije: Ovako je govorio patrijarh Pavle

11.04.2026 09:19

Свештеник држи чашу за причешће (путир).
Foto: YouTube/Screenshot/Televizija Hram

Godinama se vjerovalo da ženske osobe ne bi trebalo da idu u crkvu tokom trajanja menstrualnog ciklusa, pa čak i da im je to strogo zabranjeno.

Iako je ovo prirodna pojava kroz koju prolaze sve žene širom svijeta, mnogima nije bio jasan razlog ovakvih zabrana.

Patrijarh Pavle se u svojoj knjizi “Post i Sveto pričešće u Pravoslavnoj Crkvi” bavio čak i temom da li žene tokom trajanja ciklusa smiju da se pričešćuju tokom posta. I oko ovog pitanja decenijama se vodila žustra polemika.

– Kako savremena higijenska sredstva mogu da spriječe da se slučajnim istečenjem krvi hram ne učini nečistim, smatram da i sa te strane nema smetnje da žena za vrijeme mjesečnog pranja, uz potrebnu obazrivost i preduzete higijenske mjere može dolaziti u crkvu, cjelivati ikone, primiti naforu i osvećenu vodicu, kao i učestvovati u pojanju. Pričestiti se u tom stanju, ili nekrštena krstiti se, ne bi mogla. No, u smrtnoj bolesti može se i pričestiti i krstiti. Poslije porođaja, u pogledu potreba molitava za dolazak u crkvu i ucrkovljenja djeteta treba se i dalje držati propisa Trebnika – zapisao je Patrijarh Pavle.

Govoreći o samom ulasku u crkvu, postojala su podijeljena mišljenja jer se vjerovalo da je žena tada “nečista”.

Mišljenje crkve je podijeljeno, ali Sveti Grigorije Veliki je govorio da ženi ne treba braniti da uđe u crkvu tokom menstrualnog perioda jer to nije nešto što dolazi od nje same, nego jednostavno pripada njenoj prirodi, piše Telegraf.

– Bilo je zabranjeno ženi ući u crkvu zbog praktičnih razloga. Nisu postojali ulošci, pa su se plašili da krv ne isprlja crkveni pod – govorio je otac Jovan.

Ukoliko žena i dalje ima dilemu da li bi trebalo da primi Svetu tajnu pričesti tokom menstrualnog ciklusa, sveštenici danas preporučuju da se ona o tom pitanju posavjetuje sa svojim parohijskim sveštenikom.

