Pomiješajte ova dva sastojka i prašina se neće stvarati danima

Prašina se u domu pojavljuje brže nego što bismo željeli, ali postoji jednostavan trik koji može pomoći da police ostanu čiste mnogo duže nego inače.

Rješenje je u kombinaciji dva sastojka na koja vjerovatno niste pomislili kada je riječ o brisanju prašine. Iako zvuči neobično, ova mješavina stvara tanki sloj na površini koji sprečava brzo zadržavanje prašine.

Fudbal Poznato ko će prenositi utakmice BiH sa Mundijala

Kako da napravite sredstvo:

Pomiješajte 1 čašu vode i 1 čep omekšivača

Sipajte u bocu sa raspršivačem

Poprskajte krpu i prebrišite police.

Svijet Vatra buknula u centru grada: Hitno evakuisani gosti iz hotela

Osim što uklanja prašinu, ostavlja i prijatan miris u prostoru. Površine će duže ostati čiste, a vi ćete imati manje posla oko svakodnevnog održavanja doma.

(Ona.rs)