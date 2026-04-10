Plava jaja za Vaskrs uz pomoć kupusa: Magija iz kuhinje koju morate da probate

Za najljepša jaja iskoristite crveni kupus i uz pomoć njega ćete dobiti prelijepu tirkiznu boju.

Tirkizna je jedna od omiljenih i najoriginalnijih boja za farbanje jaja, a svi se pitaju kako dobiti najbolju nijansu.

Ključ nije u kupovnim klasičnim bojama za jaja. Vjerovali ili ne, crvenim kupusom možete ofarbati jaja za Vaskrs i dobiti jedinstvenu tirkiznu plavu boju.

Mnogi koji su probali da ofarbaju jaja ovom namirnicom bili su oduševljeni krajnjim rezultatom, a mi vam preporučujemo da vaskršnju korpu ulepšate maštovitim tirkiznim jajima sa šljokicama.

Sastojci:

12 kuvanih jaja

1 glavica crvenog kupusa

4 kašike alkoholnog sirćeta

četkica

šljokice po želji

Priprema:

Isjeckajte crveni kupus. U šerpu sipajte 5 šolja vode i dodajte iseckani kupus, pa pustite da ključa 30 do 45 minuta. Ostavite kupus da se potpuno ohladi, pa ga izvadite iz vode. U vodu u kojoj se kuvao kupus dodajte 4 kašike alkoholnog sirćeta i dobili ste boju za farbanje jaja.

Stavite jaja u duboku šerpu ili pleh, važno je da budu razmaknuta, a zatim ih prelijte dobijenom bojom. Jaja izvadite iz boje nakon sat vremena ako želite svjetliju boju, a ukoliko vam se sviđa jarka tirkizna, onda ih ostavite da odstoje u boji 2 sata. Potrebno je da prevrnete jaja na drugu stranu na svakih pola sata kako bi boja bila ravnomerna.

Napomena

U početku ćete dobiti ljubičastu boju, ali ne brinite, magija nastaje tek kasnije i kada izvadite jaja iz boje iznenadiće vas prelijepa tirkizna boja.

Ako želite šljokice, kada se tirkizna jaja osuše, na četkicu stavite malo zlatnog glitera. Držite četkicu natopljenu šljokicama iznad jajeta i provucite je kroz prste kako bi se sjaj ravnomjerno rasporedio po jajetu.

