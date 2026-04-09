Ovo treba da znate: Ove namirnice oštećuju zube više od slatkiša

Autor:

ATV
09.04.2026 22:47

Зуби / протеза
Foto: Pexels / Photo by Karola G.

Većina ljudi vjeruje da su slatkiši najveći neprijatelj zuba. Međutim, stomatolozi upozoravaju da postoji nešto što može biti još opasnije, a često ga unosimo svakodnevno.

U pitanju su kisela hrana i pića.

Zašto su kiseline opasnije nego što mislite?

Za razliku od šećera, koji indirektno utiče na zube, kiseline d‌jeluju odmah – napadaju zubnu gleđ i postepeno je razaraju.Kada gleđ oslabi, zubi postaju osjetljivi, podložni pucanju i bržem kvarenju. Problem je što mnoge "zdrave" namirnice spadaju u ovu grupu.

Najveći skriveni krivci:

  • citrusno voće poput limuna i narandže
  • gazirana pića
  • voćni sokovi
  • kafa i vino

Ove namirnice sadrže kiseline koje mogu omekšati i istanjiti zaštitni sloj zuba, naročito ako se konzumiraju često.

Čak i napici bez šećera mogu biti štetni jer sadrže kiseline koje nagrizaju gleđ.

Kako da zaštitite zube?

Ne morate potpuno izbaciti ove namirnice, ali je važno kako ih konzumirate:

  • pijte kisela pića uz obrok, ne stalno
  • tokom dana isperite usta vodom

nakon konzumacije ne perite zube odmah, sačekajte bar 30 minuta

Stručnjaci naglašavaju da je ključ u umjerenosti. Jer ponekad problem nije u onome što jedemo – već koliko često to radimo, prenosi Ona.rs.

Više iz rubrike

Офарбана васкршња јаја.

Savjeti

Ofarbajte jaja starom svilenom maramom, rezultat će vas oduševiti

8 h

0
Сијање баште, сјетва

Savjeti

Prema vjerovanju ovu biljku sutra treba posaditi: Evo koji običaji se još vežu za Veliki četvrtak

1 d

0
Офарбана васкршња јаја.

Savjeti

Da li se jaja farbaju na Veliki petak? Popadija dala odgovor

1 d

0
Васкршња јаја офарбана у црвену боју

Savjeti

Za najljepša crvena vaskršnja jaja potrebno vam je ovo voće

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

15

Veliki požar u Grudama prijeti objektima

23

08

Srbin telefonskom prevarom "ojadio" austrijske penzionere za 600.000 evra

23

02

Američki sud presudio Nadi Tomanić

23

02

"Umjesto čestitke - nasilje": Kurtijeva policija skinula srpske trobojke

22

54

Orban: Ogromni ulozi na izborima

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner