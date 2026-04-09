Ovo treba da znate: Ove namirnice oštećuju zube više od slatkiša

Većina ljudi vjeruje da su slatkiši najveći neprijatelj zuba. Međutim, stomatolozi upozoravaju da postoji nešto što može biti još opasnije, a često ga unosimo svakodnevno.

U pitanju su kisela hrana i pića.

Zašto su kiseline opasnije nego što mislite?

Za razliku od šećera, koji indirektno utiče na zube, kiseline d‌jeluju odmah – napadaju zubnu gleđ i postepeno je razaraju.Kada gleđ oslabi, zubi postaju osjetljivi, podložni pucanju i bržem kvarenju. Problem je što mnoge "zdrave" namirnice spadaju u ovu grupu.

Najveći skriveni krivci:

citrusno voće poput limuna i narandže

gazirana pića

voćni sokovi

kafa i vino

Ove namirnice sadrže kiseline koje mogu omekšati i istanjiti zaštitni sloj zuba, naročito ako se konzumiraju često.

Čak i napici bez šećera mogu biti štetni jer sadrže kiseline koje nagrizaju gleđ.

Kako da zaštitite zube?

Ne morate potpuno izbaciti ove namirnice, ali je važno kako ih konzumirate:

pijte kisela pića uz obrok, ne stalno

tokom dana isperite usta vodom

nakon konzumacije ne perite zube odmah, sačekajte bar 30 minuta

Stručnjaci naglašavaju da je ključ u umjerenosti. Jer ponekad problem nije u onome što jedemo – već koliko često to radimo, prenosi Ona.rs.