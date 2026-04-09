Ofarbajte jaja starom svilenom maramom, rezultat će vas oduševiti

Autor:ATV
Komentari:0
Kada je u pitanju ukrašavanje jaja, umjesto mastila ili boja, jaja možete obojiti starom svilenom maramom i uživati u magiji.
Bliži se Vaskrs, a prije toga farbanje najljepših jaja. Svake godine tragamo za najoriginalnijim i prirodnim metodama farbanja, a bićete iznenađeni kako će motivi sa marama i kravata ostaviti divne obrasce na jajima.
Isjecite svileni materijal i belu tkaninu na jednake kvadrate (oko 18 cm), a zatim zamotajte jaja prvo svilom, a zatim bijelom tkaninom. Stavite sva jaja u lonac i napunite hladnom vodom, dodajte sirće i neka sve vri 15 minuta.
Auto-moto
Istorijski trenutak za auto-industriju: Električni automobili "pomeli" benzince
Kada to uradite, izvadite jaja i odmotajte ih kada se ohlade. Bićete iznenađeni obrascima svile koji se nalaze na jajima. Premažite jaja biljnim uljem kada su potpuno hladna.
Mali savjet: svilene kvadrate koje ste spremili za bojenje jaja, možete koristiti dva do tri puta. Uživajte u ovom kreativnom uradi - sam projektu i slobodno pošaljite sliku ofarbanih jaja, piše Superžena.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Auto-moto
21 min0
Svijet
27 min0
Stil
35 min0
Republika Srpska
49 min0
Savjeti
19 h0
Savjeti
1 d0
Savjeti
1 d0
Savjeti
1 d0
Najnovije
Najčitanije
18
36
18
26
18
20
18
12
17
58
Trenutno na programu