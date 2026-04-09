Ofarbajte jaja starom svilenom maramom, rezultat će vas oduševiti

09.04.2026 18:36

Офарбана васкршња јаја.
Foto: Zsolt Bodnár/Pexels

Kada je u pitanju ukrašavanje jaja, umjesto mastila ili boja, jaja možete obojiti starom svilenom maramom i uživati u magiji.

Bliži se Vaskrs, a prije toga farbanje najljepših jaja. Svake godine tragamo za najoriginalnijim i prirodnim metodama farbanja, a bićete iznenađeni kako će motivi sa marama i kravata ostaviti divne obrasce na jajima.

Trebaće vam:

  • Jaja
  • 100 odsto svilena marama ili kravata
  • Bijela gaza
  • Gumice za vezivanje
  • 3 kašike belog sirćeta

Biljno ulje (ovo se koristi na samom kraju za lijep sjaj jaja)

Isjecite svileni materijal i belu tkaninu na jednake kvadrate (oko 18 cm), a zatim zamotajte jaja prvo svilom, a zatim bijelom tkaninom. Stavite sva jaja u lonac i napunite hladnom vodom, dodajte sirće i neka sve vri 15 minuta.

Kada to uradite, izvadite jaja i odmotajte ih kada se ohlade. Bićete iznenađeni obrascima svile koji se nalaze na jajima. Premažite jaja biljnim uljem kada su potpuno hladna.

Mali savjet: svilene kvadrate koje ste spremili za bojenje jaja, možete koristiti dva do tri puta. Uživajte u ovom kreativnom uradi - sam projektu i slobodno pošaljite sliku ofarbanih jaja, piše Superžena.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

