Svaka domaćica zna koliko frustracije mogu da donesu greške pri kuvanju i farbanju jaja i onaj osjećaj da nešto ne radite kako treba, ali ne znate tačno šta. I onda je svake godine ista priča - kupujete druge boje, pažljivo kuvate jaja, nadate se nekim neviđenim rezultatima, a na kraju dobijete bledunjavu nijansu preko koje jedva dočekate da zalijepite sličice.

Srećom, postoji najmanje jedan prirodni trik koji sve to rješava i daje jaja intenzivne crvene boje.

Nije stvar u boji iz kesice, već u onome što već imate u kuhinji

Malo ko danas razmišlja o prirodnim načinima farbanja, jer sve djeluje lakše uz gotove boje. Ali upravo tu većina pravi grešku.

Jer ono što daje najlepšu, duboku crvenu nijansu ne dolazi iz kesice, nego iz voća.

Jedan od najstarijih trikova za crvena jaja jeste korištenje soka od višanja.

Kako da dobijete onu pravu crvenu boju

Postupak nije komplikovan, ali postoji nekoliko sitnica koje prave ogromnu razliku.

Jaja se stave u šerpu i preliju sokom od višanja tako da budu potpuno pokrivena. Doda se malo soli i kašika sirćeta, to pomaže da se boja bolje uhvati.

Kuva se lagano, bez žurbe.

Ali ono najvažnije dolazi poslije.

Kada se jaja skuvaju, ne vadite ih odmah. Ostavite ih da stoje u toj istoj tečnosti dok se potpuno ne ohlade. Upravo tada boja postaje dublja, punija i ravnomjernija - ona prava, vatrena crvena koja ne izgleda vještački.

Još jedan trik koji su domaćice nekada obavezno koristile

Ako nemate sok od višanja, postoji još jedno rešenje koje je skoro svaka kuća nekada imala.

Cvekla.

Može se isjeći i kuvati zajedno sa jajima, ili se jaja mogu ostaviti u vodi sa cveklom nekoliko sati, pa čak i preko noći. Rezultat je intenzivna, prirodna boja koja izgleda bogato i toplo, potpuno drugačije od kupovnih varijanti.

Mala greška zbog koje boja nikad ne ispadne kako treba

Koliko god dobar recept bio, jedna stvar može sve da pokvari.

Prebrzo vađenje jaja iz boje.

Ako ih izvadite dok su još vruća, boja nema vremena da se veže za ljusku. Zato često ispadne neujednačeno ili blijedo. Strpljenje je ovde pola posla.

Završni trik koji pravi razliku

Kada se jaja osuše, mnoge domaćice rade još jednu stvar koju mlađe generacije često preskaču.

Premažu ih sa malo ulja ili, po starinski, komadićem slanine.

Rezultat?

Jaja dobijaju:

prirodan sjaj,

dublju boju, i

onaj svečani izgled koji odmah upada u oči.

Zašto su jaja nekada bila ljepša nego danas

Možda nije stvar samo u tehnikama. Možda je stvar u tome što se nekada nije žurilo. Farbanje jaja nije bilo samo obaveza, već mali porodični ritual, sa pažnjom, strpljenjem i željom da sve ispadne kako treba.

I možda baš zato i danas tražite taj isti rezultat.

Republika Srpska Dodik sa rukovodstvom Asocijacije "Stvaraoci Republike Srpske"

Ako ove godine želite nešto drugačije, ne morate kupovati skuplje boje. Ne morate ni raditi ništa komplikovano. Dovoljno je da se vratite jednostavnim stvarima koje su provjereno davale rezultat.

Često ono što tražimo, već imamo u svojoj kuhinji, a razlika se vidi već na prvi pogled.

(Ona.rs)