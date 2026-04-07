Sveštenik otkriva u koje tri boje nikako ne treba farbati jaja

Mnogi od nas za uskršnja jaja biraju boje da budu što šarenije, međutim malo ko zna da i nijanse koje koristimo nose određenu poruku.
Upravo zato sveštenici savjetuju da se pri farbanju jaja ne vodimo samo estetikom, već i značenjem koje stoji iza svake boje, jer Uskrs nije običan dan - to je praznik svjetlosti i nade.
ATV Specijal: Panel diskusija Donalda Trampa Mlađeg
Uskrs je najveći hrišćanski praznik, pa crkva preporučuje da i farbanje jaja kao simbol ovog praznika bude u skladu sa tim duhom i simbolikom. Sveštenik Nikolaj Savčenko objasnio je da postoje tri boje koje je najbolje izbjegavati, jer ne oslikavaju duh praznika Hristovog vaskrsenja. Iako se u današnje vreme domaćice trude ne samo da primjene što atraktivnije tehnike ukrašavanja uskršnjih jaja, već da uvedu inovacije i kad je riječ o bojama, ipak sveštenici navode da nisu sve boje prikladne za uskršnja jaja.
Takva tmurna paleta više se povezuje sa Stradalnom sedmicom, poslednjom sedmicom Uskršnjeg posta, kad se vjernici sećaju Hristove patnje. Uskrs, međutim, simbolizuje vaskrsenje, obnovu i radost, tako da tužni tonovi nisu prikladni. Trebalo bi naglasiti da ne postoji stroga zabrana za korišćenje ovih boja za uskršnja jaja. Naime, odabir "pogrešne" nijanse ne smatra se grehom - to je više stvar tradicije i prazničnog duha.
Glavna uskršnja boja je crvena. Ona simbolizuje život, pobjedu i slavlje. Najupečatljivija nijansa je ona koja se dobija farbanjem jaja u lukovini, a u manastiru Tumane posebnu crvenu boju postižu zahvaljujući jedinstvenoj tehnici farbanja jaja. Inače, izbor boje, uzoraka i metoda ukrašavanja zavisi od svake domaćice. Glavno je da uskršnja jaja donose radost i doprinesu svečanom osećaju povodom najvećeg hrišćanskog praznika, piše Stil.
Savjeti
1 d0
Savjeti
1 d0
Savjeti
1 d0
Savjeti
1 d0
