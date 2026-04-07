Sveštenik otkriva u koje tri boje nikako ne treba farbati jaja

07.04.2026 17:20

Васкршња јаја у корпи.
Mnogi od nas za uskršnja jaja biraju boje da budu što šarenije, međutim malo ko zna da i nijanse koje koristimo nose određenu poruku.

Upravo zato sveštenici savjetuju da se pri farbanju jaja ne vodimo samo estetikom, već i značenjem koje stoji iza svake boje, jer Uskrs nije običan dan - to je praznik svjetlosti i nade.

DONALD TRAMP MLAĐI FINAL

ATV Specijal: Panel diskusija Donalda Trampa Mlađeg

Uskrs je najveći hrišćanski praznik, pa crkva preporučuje da i farbanje jaja kao simbol ovog praznika bude u skladu sa tim duhom i simbolikom. Sveštenik Nikolaj Savčenko objasnio je da postoje tri boje koje je najbolje izbjegavati, jer ne oslikavaju duh praznika Hristovog vaskrsenja. Iako se u današnje vreme domaćice trude ne samo da primjene što atraktivnije tehnike ukrašavanja uskršnjih jaja, već da uvedu inovacije i kad je riječ o bojama, ipak sveštenici navode da nisu sve boje prikladne za uskršnja jaja.

Među nepoželjnim bojama su:

  • crna
  • smeđa
  • tamnoplava

Takva tmurna paleta više se povezuje sa Stradalnom sedmicom, poslednjom sedmicom Uskršnjeg posta, kad se vjernici sećaju Hristove patnje. Uskrs, međutim, simbolizuje vaskrsenje, obnovu i radost, tako da tužni tonovi nisu prikladni. Trebalo bi naglasiti da ne postoji stroga zabrana za korišćenje ovih boja za uskršnja jaja. Naime, odabir "pogrešne" nijanse ne smatra se grehom - to je više stvar tradicije i prazničnog duha.

Koje su boje najprikladnije?

Glavna uskršnja boja je crvena. Ona simbolizuje život, pobjedu i slavlje. Najupečatljivija nijansa je ona koja se dobija farbanjem jaja u lukovini, a u manastiru Tumane posebnu crvenu boju postižu zahvaljujući jedinstvenoj tehnici farbanja jaja. Inače, izbor boje, uzoraka i metoda ukrašavanja zavisi od svake domaćice. Glavno je da uskršnja jaja donose radost i doprinesu svečanom osećaju povodom najvećeg hrišćanskog praznika, piše Stil.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Pročitajte više

Хороскоп

Zanimljivosti

Astrološki preokret poslije 150 godina: Ova sedmica donosi velike promjene

9 h

0
АТВ Специјал: Панел дискусија Доналда Трампа Млађег

Emisije

ATV Specijal: Panel diskusija Donalda Trampa Mlađeg

9 h

0
Потпредсједник САД-а Џејмс Дејвид Венс држи говор.

Svijet

Vens: Brisel želi da uništi mađarsku ekonomiju jer mrzi Orbana

9 h

0
Мушкарац сипа гриво у аутомобил.

Ekonomija

Rekordno visoke cijene goriva u Holandiji

10 h

0

Više iz rubrike

Васкршња јаја офарбана у црвену боју

Savjeti

Da li se jaja farbaju na Veliki četvrtak ili Veliki petak: Evo šta kaže sveštenik

1 d

0
Ово свака кућа има, а тјера голубове с балкона и из дворишта

Savjeti

Ovo svaka kuća ima, a tjera golubove s balkona i iz dvorišta

1 d

0
Васкршња јаја у корпи.

Savjeti

Dodajte list lovora u lukovinu i jaja će biti ljepša nego ikad

1 d

0
Црвено васкршње јаје у корпи

Savjeti

Svi običaji do Vaskrsa: Ovo ne smijete da radite, vjeruje se da donosi nesreću

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

00

14

Zbog djece stradalog sveštenika iz Dervente na nogama i Amerika

23

38

Odjekuju eksplozije: Iran napao pred istek ultimatuma

23

30

Sveštenik Darko spasio život svešteniku Bogdanu

23

23

Zvezda se uzdigla nakon poraza u derbiju: Pariz pao

23

15

Brejk Bajerna u Madridu, Minimalac Arsenala

