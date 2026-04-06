Ovo svaka kuća ima, a tjera golubove s balkona i iz dvorišta

06.04.2026 16:43

Ово свака кућа има, а тјера голубове с балкона и из дворишта
Golubova se možete riješiti bez hemije i štetnih metoda – dovoljno je da na balkon ili u dvorište postavite običan predmet koji već imate u kući, a koji ih prirodno odbija.

U urbanim sredinama sve više ljudi traži jednostavna i humana rješenja za problem golubova, koji često prave nered na balkonima, prozorima i u dvorištima.

Refleksija svjetlosti odbija ptice

Jedna od najefikasnijih metoda zasniva se na korištenju reflektujućih površina.

Sjajni predmeti, poput ogledala ili aluminijske folije, stvaraju svjetlosne refleksije koje kod golubova izazivaju nelagodu i dezorijentaciju, zbog čega izbjegavaju mjesta na kojima su postavljeni.

Ova metoda ne nanosi štetu pticama, već utiče isključivo na njihovo ponašanje.

Najjednostavnije rješenje već imate kod kuće

Najpraktičnije rješenje je aluminijska folija, koju je dovoljno postaviti na mjesta gd‌je golubovi najčešće slijeću.

Za veće površine mogu se koristiti ogledala ili drugi reflektujući predmeti, koji imaju još jači efekat zahvaljujući intenzivnijem odbijanju svjetlosti.

Postoje i dodatne humane metode

Osim reflektujućih materijala, koriste se i zaštitne mreže i šiljci za ptice.

Ova rješenja se najčešće postavljaju na balkonima i krovovima i efikasno sprječavaju slijetanje golubova, bez nanošenja povreda.

Golubove možete držati pod kontrolom

Iako golubovi neće nestati iz gradova, pravilnim izborom metoda moguće je značajno smanjiti njihovu prisutnost.

Na taj način možete održavati prostor čistim i urednim, bez narušavanja ravnoteže sa prirodom i bez štete za životinje, prenosi Klik.

