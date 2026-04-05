Uz pomoć prirodnih trikova uklonite tvrdokornu masnoću sa roštilja

05.04.2026 20:31

Foto: pexels/Erik Mclean

Dolaskom toplijih dana, vikendi su idealni za druženja na otvorenom uz roštilj. Ipak, priprema hrane na zaprljanoj ili masnoj rešetki može pokvariti uživanje.

Srećom, postoji nekoliko jednostavnih i efikasnih trikova koji će vam pomoći da vaš roštilj ponovo bude kao nov. Neće vam biti potreban novac za skupu hemiju, sve što vam treba već imate u kuhinji.

Sirće i crveni luk

Za električne roštilje posebno je efikasan trik sa crvenim lukom i sirćetom. Zagrejte roštilj, poprskajte ga bijelim sirćetom da se masnoće lakše odvoje, a zatim rešetku očistite polovinom luka. Za završni efekat možete upotrebiti zgužvanu aluminijumsku foliju.

Limun i so

Limun je prirodni osvježivač i odličan saveznik protiv masnoće i rđe. Prepolovite limun i pospite rešetku krupnom solju. Zatim limunom dobro istrljajte površinu rešetke. Kiseline iz limuna pomažu da se masnoća i eventualna rđa uklone, a so dodatno pomaže u ribanju i čišćenju. Na kraju rešetku isperite toplom vodom i osušite prije sljedeće upotrebe.

Redovno održavanje rešetke roštilja produžava njegov vek i osigurava da vaša hrana bude ukusna i bez ostataka stare masnoće.

(b92)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

