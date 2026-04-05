Uz pomoć prirodnih trikova uklonite tvrdokornu masnoću sa roštilja

Dolaskom toplijih dana, vikendi su idealni za druženja na otvorenom uz roštilj. Ipak, priprema hrane na zaprljanoj ili masnoj rešetki može pokvariti uživanje.

Srećom, postoji nekoliko jednostavnih i efikasnih trikova koji će vam pomoći da vaš roštilj ponovo bude kao nov. Neće vam biti potreban novac za skupu hemiju, sve što vam treba već imate u kuhinji.

Sirće i crveni luk

Za električne roštilje posebno je efikasan trik sa crvenim lukom i sirćetom. Zagrejte roštilj, poprskajte ga bijelim sirćetom da se masnoće lakše odvoje, a zatim rešetku očistite polovinom luka. Za završni efekat možete upotrebiti zgužvanu aluminijumsku foliju.

Limun i so

Limun je prirodni osvježivač i odličan saveznik protiv masnoće i rđe. Prepolovite limun i pospite rešetku krupnom solju. Zatim limunom dobro istrljajte površinu rešetke. Kiseline iz limuna pomažu da se masnoća i eventualna rđa uklone, a so dodatno pomaže u ribanju i čišćenju. Na kraju rešetku isperite toplom vodom i osušite prije sljedeće upotrebe.

Redovno održavanje rešetke roštilja produžava njegov vek i osigurava da vaša hrana bude ukusna i bez ostataka stare masnoće.

